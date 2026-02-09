這也能網購！他下單「7萬元機車」 蝦皮小編震驚：退貨騎回店到店嗎？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友領到年終獎金後透過蝦皮買了一台7萬元的機車，讓所有網友感到震驚。示意圖／ingimage
你知道蝦皮也能買機車嗎？一名網友發文，他領到年終獎金後透過蝦皮買了一台7萬元的機車，讓所有網友驚訝，原來蝦皮也能買機車，甚至連蝦皮購物的小編都好奇：「退貨會是要騎回去店到店嗎？」對此，有專業網友現身說法，解答網友們諸如收件、領牌、退貨等各種疑惑。

一名網友在Threads發文，好奇大家在蝦皮購物上買過最貴的東西是什麼？透露自己領到年終獎金後，買了一台全新的機車，價值7萬多元，「終於可以和媽媽的菜籃車說再見了」。

此文一出，許多網友驚訝於蝦皮竟能買到機車，「我真的沒想過蝦皮可以買機車」、「原來真的有人會在蝦皮買車」、「頭一次看到網購機車，真的勇敢」、「真的第一次看到買這個」。

連蝦皮小編都在貼文底下留言「第一次看到有人在蝦皮買車」，同時也好奇如果按到退貨是否要騎去店到店。對此，有專業網友解答，通常領牌後是不能退貨的，商城店家也很重視信譽，不太可能寄問題車或二手車，一定是全新的。

針對許多網友提出的問題，這位專業網友也一一回答，包括店家會把機車免運寄送到府或是指定地點，甚至寄到外島也可以，但需要運費；領牌部分，店家會跟客人聯繫，幫客人領牌裝好再寄車；店家也會協助辦理汰舊。他另補充，蝦皮刷卡是「24期零利率」，不用擔心無法分期的問題。

還有網友分享網購買過最貴的東西，「我最貴在蝦皮是買AirPods Pro3」、「這題我會，我買過沙發」、「我以為我買神明桌已經很誇張了」、「買過LG的敲敲門冰箱，65吋電視和雙層清淨機」、「買筆電」、「馬桶」、「我買遊戲主機加遊戲周邊大概3萬多」。

台灣人網購金額逐年上漲，聯卡中心分析，2024年台灣網路交易金額達1.8兆元，遠超2019年的6600億元，增幅驚人，但有超過70%為「單筆500元以下的小額消費」，相較於2019年僅約占半數，顯示小額消費已成主流。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

相關新聞

你知道蝦皮也能買機車嗎？一名網友發文，稱他領到年終獎金後透過蝦皮買了一台7萬元的機車，讓所有網友驚訝蝦皮竟然也能買機車，甚至連蝦皮購物的小編都好奇：「退貨會是要騎回去店到店嗎？」，對此，也有專業網友現身說法，解答網友們諸如收件、領牌、退貨的各種疑惑。

照實說還是「裝窮」？她領50萬年終不敢跟父母講 網勸：悶聲發大財

農曆春節將近，年終獎金陸續入袋，不少上班族也趁機在網路上交流各行各業的年終行情。不過近日有一名網友在Dcard發文透露，自己領到一筆「數字相當可觀」的年終...

「台灣藥字000001號」人物背景曝光 網驚：來頭超狂

隨著醫療與健康知識普及，越來越多人開始關心成藥、保健食品背後的來歷與專業背景，近日就有一名網友在Dcard發文分享，提到自己看到一名藥師在...

ATM介面變「簡體字」！他嚇傻不敢領 內行揭可能原因：切到1模式

台灣的自動櫃員機（ATM）服務便利且據點眾多，但若是操作介面突然變成「簡體中文」，甚至無法順利領錢，恐怕會讓使用者嚇出一身冷汗。近日有網友在高雄一間全聯內的國泰世華ATM提款時，驚見螢幕上全是簡體字，且卡片插入後無法提領現金，讓他當場傻眼，質疑機台是否被駭或遭到偽造。

北捷女廁門板裝鏡子？ 她實測「指尖無縫隙」嚇壞：是被偷窺嗎

女性在外如廁，對於環境安全總是格外警惕。近日一名女網友在北捷忠孝新生站的廁所如廁時，發現女廁隔間的門板上竟然裝有一面鏡子，出於安全考量，她使用網路上流傳的「手指測試法」檢查，發現指尖與鏡中倒影完全緊貼、沒有縫隙，讓她驚恐懷疑是否為「雙面鏡（單向透視玻璃）」。

口罩變兇器！她放口袋大腿被割出「16公分血痕」 網點名1物超銳利

一名女網友近日在Dcard以「千萬不要把對摺口罩放口袋上廁所」為題發文示警，分享切身之痛。原PO表示，某次上完廁所拉褲子的瞬間，大腿感覺被東西刮到，當下僅以為是輕微不適，直到晚上低頭一看，才發現大腿被割出一條長達約16公分的血痕，讓她直呼「真的會嚇死」，坦言自己非常害怕傷口與流血。

