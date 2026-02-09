這也能網購！他下單「7萬元機車」 蝦皮小編震驚：退貨騎回店到店嗎？
你知道蝦皮也能買機車嗎？一名網友發文，他領到年終獎金後透過蝦皮買了一台7萬元的機車，讓所有網友驚訝，原來蝦皮也能買機車，甚至連蝦皮購物的小編都好奇：「退貨會是要騎回去店到店嗎？」對此，有專業網友現身說法，解答網友們諸如收件、領牌、退貨等各種疑惑。
一名網友在Threads發文，好奇大家在蝦皮購物上買過最貴的東西是什麼？透露自己領到年終獎金後，買了一台全新的機車，價值7萬多元，「終於可以和媽媽的菜籃車說再見了」。
此文一出，許多網友驚訝於蝦皮竟能買到機車，「我真的沒想過蝦皮可以買機車」、「原來真的有人會在蝦皮買車」、「頭一次看到網購機車，真的勇敢」、「真的第一次看到買這個」。
連蝦皮小編都在貼文底下留言「第一次看到有人在蝦皮買車」，同時也好奇如果按到退貨是否要騎去店到店。對此，有專業網友解答，通常領牌後是不能退貨的，商城店家也很重視信譽，不太可能寄問題車或二手車，一定是全新的。
針對許多網友提出的問題，這位專業網友也一一回答，包括店家會把機車免運寄送到府或是指定地點，甚至寄到外島也可以，但需要運費；領牌部分，店家會跟客人聯繫，幫客人領牌裝好再寄車；店家也會協助辦理汰舊。他另補充，蝦皮刷卡是「24期零利率」，不用擔心無法分期的問題。
還有網友分享網購買過最貴的東西，「我最貴在蝦皮是買AirPods Pro3」、「這題我會，我買過沙發」、「我以為我買神明桌已經很誇張了」、「買過LG的敲敲門冰箱，65吋電視和雙層清淨機」、「買筆電」、「馬桶」、「我買遊戲主機加遊戲周邊大概3萬多」。
台灣人網購金額逐年上漲，聯卡中心分析，2024年台灣網路交易金額達1.8兆元，遠超2019年的6600億元，增幅驚人，但有超過70%為「單筆500元以下的小額消費」，相較於2019年僅約占半數，顯示小額消費已成主流。
