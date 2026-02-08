照實說還是「裝窮」？她領50萬年終不敢跟父母講 網勸：悶聲發大財

農曆春節將近，年終獎金陸續入袋，不少上班族也趁機在網路上交流各行各業的年終行情。不過近日有一名網友在Dcard發文透露，自己領到一筆「數字相當可觀」的年終獎金，卻因此陷入兩難，煩惱是否該向父母坦白實際金額，貼文一出隨即引發大量討論，意外掀起「年終該不該照實說」的家庭議題。

原PO表示，自己這次年終約50萬元，但並不想讓家人知道真實數字，主要顧慮來自親戚的反應。她坦言，家族中部分親戚向來勢利，若得知高額年終，可能會要求投資、冷嘲熱諷，甚至未來轉職也會被指指點點，成為茶餘飯後的話題。更讓她為難的是，父母個性誠實，不擅長隱瞞，一旦被問起，很可能會如實說出口，進而引發更多不必要的比較與壓力。

貼文曝光後，多數網友給出的建議相當一致，就是「不用老實到讓自己內耗」。有人直言，乾脆比照大環境行情，對外只說「一到兩個月年終」即可，也有人分享「悶聲發大財」才是長久之計。還有網友半開玩笑表示，與其被親戚追問，不如反過來裝窮，甚至表示「先借錢，反而就安靜了」，相關回應讓不少人心有戚戚焉。

也有不少人分享自身經驗，點出金錢透明未必換來理解。一名網友提到，自己在科技業工作，收入與分紅狀況早已被母親「全面掌握」，每逢領錢就被要求分擔家用或紅包，長期下來壓力不小。對此，原PO也回應感謝大家的建議，並坦言「決定報少一點」，強調並非想炫耀，而是不想對父母說謊，但同時也覺得親戚沒有立場對她的收入指手畫腳。

也有網友進一步指出，年終獎金實際上很快就會被年節開銷「消化掉」，未必真的有外界想像得那麼寬裕。根據yes123求職網調查顯示，上班族在春節連假期間的行程安排相當多元，包含返鄉交通、年夜飯、走春聚餐、送禮與紅包支出等，整體估算下來，九天連假的平均花費接近3.3萬元，換算後每日開銷約3,600多元，對不少人而言是一筆不小的負擔。因此有網友認為，與其因為分享高額年終而衍生壓力，不如事先保留彈性，將年終優先用於必要支出或長期財務規劃，反而更符合實際需求。