「台灣藥字000001號」人物背景曝光 網驚：來頭超狂

隨著醫療與健康知識普及，越來越多人開始關心成藥、保健食品背後的來歷與專業背景，近日就有一名網友在Dcard發文分享，提到自己看到一名藥師在社群平台上的貼文，意外揭開「台灣藥字000001號」的身份，讓他相當震驚，也引發大量網友跟著討論，直呼原來老字號藥品背後，竟藏有如此傳奇的人物故事。

原PO分享一名藥師在Threads上的貼文，提到每位藥師都會有專屬的證書字號，而「藥字000001號」的第一人，正是家喻戶曉的「張國周強胃散」創辦人張國周。貼文提到，張國周不僅畢業於東京藥科大學，具備完整藥學訓練，還同時身兼書法家，讓不少同業驚呼，原來大家口中的「大師兄」來頭如此不凡，貼文曝光後迅速在社群發酵，吸引大批網友朝聖。

不少網友看到後紛紛留言表達驚訝與共鳴，有人直言「第一次知道，真的長知識了」，也有藥師身份的網友笑說自己是「05開頭字號路過」。更多人分享實際使用強胃散經驗，形容「吃下去沒多久就打嗝，胃很快就舒服」，甚至有人拿它和其他進口胃藥相比，認為「便宜又有效，CP值很高」，讓討論不只停留在歷史，而是延伸到生活日常。

除了藥學背景，許多網友也分享其他的冷知識，指出產品包裝上的商標字體，其實出自張國周本人之手，因為書法實力出眾，年輕時還曾獲得全國性獎項，進而獲得仕紳賞識，資助赴日深造藥學。也有網友翻出品牌粉絲團過往分享，提到張國周強胃散曾創下台灣廣告史紀錄，在黑白電視剛起步的年代，就成為首批登上電視的商品之一，甚至請來家喻戶曉的楊麗花代言，堪稱跨界又前衛。