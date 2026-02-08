快訊

寇世勳神隱7天道歉了！喊話終止「世紀血案」避免錯誤認擴散

清一色綠的！行政院長卓榮泰視察挨批「輔選列車」 宜蘭縣議會未被通知

北捷2站接連遭縱火！台中72歲翁落網 因不滿土地糾紛「北上燒稻草」

北捷女廁門板裝鏡子？ 她實測「指尖無縫隙」嚇壞：是被偷窺嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
不少女性乘客認為，在廁所內裝設鏡子會拉長外面排隊等待的時間。圖／聯合報系資料照
不少女性乘客認為，在廁所內裝設鏡子會拉長外面排隊等待的時間。圖／聯合報系資料照

女性在外如廁，對於環境安全總是格外警惕。近日一名女網友在北捷忠孝新生站的廁所如廁時，發現女廁隔間的門板上竟然裝有一面鏡子，出於安全考量，她使用網路上流傳的「手指測試法」檢查，發現指尖與鏡中倒影完全緊貼、沒有縫隙，讓她驚恐懷疑是否為「雙面鏡（單向透視玻璃）」。

原PO在Threads上發文表示，對於北捷忠孝新生站女廁內設置鏡子感到困惑，且經過手指觸碰測試，發現鏡像與實物中間「沒有間隔」，這與一般玻璃鏡子會有厚度差的情況不同，讓她擔心是否存在遭偷窺的風險。

該貼文迅速引發熱議，部分網友跟著感到焦慮，認為「廁所內有鏡子超怪」、「有縫隙才是正常鏡子，沒縫隙要小心」；但隨即有大量內行網友出面闢謠，指出捷運站為了防範破壞與維護安全，多半使用的是「不鏽鋼鏡面（金屬鏡）」而非傳統玻璃鏡。

內行人指出，傳統玻璃鏡是將反射層鍍在玻璃背面，因此手指觸碰時，中間會隔著一層玻璃厚度，產生空隙，但「不鏽鋼鏡」是直接將金屬表面拋光成鏡面，反射層就在表面，因此手指觸碰時自然會「無縫接軌」，是因材質特性所致。

但有網友為原PO緩頰，認為在偷拍案件頻傳的社會環境下，女性保持高度警覺是必要的自我保護，不應被譏笑為「沒讀書」或「製造恐慌」。

除了安全疑慮，這面鏡子的「設計必要性」也引發討論。許多女性乘客抱怨，將鏡子設在廁間內相當多餘，「女廁已經夠塞了，還讓人在裡面整理儀容，後面排隊要排多久？」、「誰想看自己上廁所的樣子」、「在充滿屎尿味的地方補妝很噁心」。

既然「手指測試法」在金屬鏡面上不適用，民眾該如何分辨真正的雙面鏡？內行人曾建議可採用以下兩種方式：

1.光照測試： 開啟手機手電筒抵住鏡面，若對面透光，就有可能是雙面鏡。

2.敲擊測試： 輕敲鏡面，若聲音聽起來空洞清脆，後方可能有空間；若聲音厚實沉悶，則後方多為實心牆壁或門板。

雖然北捷該設施應為安全的不鏽鋼鏡，但民眾在外如廁若有疑慮，仍可透過正確方式查證，或撥打24小時專線（02）218-12345站務人員反映，以求安心。

北捷 台北捷運 捷運 女廁 廁所 公廁 隱私
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

北捷凌晨驚傳1男亮刀引恐慌 大批警力衝進站網驚呼：又是中山站

Fumi阿姨上女廁掀論戰 發5點聲明：可去男廁 無意造成女性威脅

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍！業者出動警察迅速查出真相

女廁遭占30分鐘 清潔員關心被狠甩巴掌…北捷：支持提告

相關新聞

北捷女廁門板裝鏡子？ 她實測「指尖無縫隙」嚇壞：是被偷窺嗎

女性在外如廁，對於環境安全總是格外警惕。近日一名女網友在北捷忠孝新生站的廁所如廁時，發現女廁隔間的門板上竟然裝有一面鏡子，出於安全考量，她使用網路上流傳的「手指測試法」檢查，發現指尖與鏡中倒影完全緊貼、沒有縫隙，讓她驚恐懷疑是否為「雙面鏡（單向透視玻璃）」。

口罩變兇器！她放口袋大腿被割出「16公分血痕」 網點名1物超銳利

一名女網友近日在Dcard以「千萬不要把對摺口罩放口袋上廁所」為題發文示警，分享切身之痛。原PO表示，某次上完廁所拉褲子的瞬間，大腿感覺被東西刮到，當下僅以為是輕微不適，直到晚上低頭一看，才發現大腿被割出一條長達約16公分的血痕，讓她直呼「真的會嚇死」，坦言自己非常害怕傷口與流血。

搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

一名Threads網友近日搭乘台灣高鐵時，目擊相當罕見的乘車畫面，只見有乘客將兩人座的座椅旋轉約90度，讓自己正面朝向車窗，原PO在貼文中連打三個問號，並附上現場照片。貼文曝光後迅速在網路上發酵，累積觀看次數突破331萬次，引發大量討論。

又有奧客！爭鮮開運盲盒被爆「偷開看內容」 全網傻眼：誰敢吃？

爭鮮迴轉壽司與爭鮮 PLUS 近期推出「2026 開運盲盒」活動，壽司轉盤上放置神秘盲盒，打開有機會抽到小禮物或隱藏款食物，其中可愛的「筊杯吊飾」更成為人氣王，吸引不少民眾專程上門碰運氣。然而活動才剛掀起熱潮，就有民眾發現疑似奧客行為，讓人直呼傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

被網友封為「全台最難訂位」的吃到飽自助餐廳「島語」，在網路上流傳各式訂位攻略。不過，一名網友分享，根本不需研究那麼多訂位技巧，只需記住四個字，櫃檯姊姊都會說有位子。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

旅行社環島1個月喊價30萬！「客製化行程」外國客傻眼：台旅這麼貴？

近日一名澳洲華人分享，今年打算趁假期與朋友一起來台灣環島旅行，原本想找旅行社規劃行程，但多數旅行社都沒有這樣的團，只能客製化報價，金額竟然要價30萬，讓他相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。