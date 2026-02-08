北捷女廁門板裝鏡子？ 她實測「指尖無縫隙」嚇壞：是被偷窺嗎

女性在外如廁，對於環境安全總是格外警惕。近日一名女網友在北捷忠孝新生站的廁所如廁時，發現女廁隔間的門板上竟然裝有一面鏡子，出於安全考量，她使用網路上流傳的「手指測試法」檢查，發現指尖與鏡中倒影完全緊貼、沒有縫隙，讓她驚恐懷疑是否為「雙面鏡（單向透視玻璃）」。

原PO在Threads上發文表示，對於北捷忠孝新生站女廁內設置鏡子感到困惑，且經過手指觸碰測試，發現鏡像與實物中間「沒有間隔」，這與一般玻璃鏡子會有厚度差的情況不同，讓她擔心是否存在遭偷窺的風險。

該貼文迅速引發熱議，部分網友跟著感到焦慮，認為「廁所內有鏡子超怪」、「有縫隙才是正常鏡子，沒縫隙要小心」；但隨即有大量內行網友出面闢謠，指出捷運站為了防範破壞與維護安全，多半使用的是「不鏽鋼鏡面（金屬鏡）」而非傳統玻璃鏡。

內行人指出，傳統玻璃鏡是將反射層鍍在玻璃背面，因此手指觸碰時，中間會隔著一層玻璃厚度，產生空隙，但「不鏽鋼鏡」是直接將金屬表面拋光成鏡面，反射層就在表面，因此手指觸碰時自然會「無縫接軌」，是因材質特性所致。

但有網友為原PO緩頰，認為在偷拍案件頻傳的社會環境下，女性保持高度警覺是必要的自我保護，不應被譏笑為「沒讀書」或「製造恐慌」。

除了安全疑慮，這面鏡子的「設計必要性」也引發討論。許多女性乘客抱怨，將鏡子設在廁間內相當多餘，「女廁已經夠塞了，還讓人在裡面整理儀容，後面排隊要排多久？」、「誰想看自己上廁所的樣子」、「在充滿屎尿味的地方補妝很噁心」。

既然「手指測試法」在金屬鏡面上不適用，民眾該如何分辨真正的雙面鏡？內行人曾建議可採用以下兩種方式：

1.光照測試： 開啟手機手電筒抵住鏡面，若對面透光，就有可能是雙面鏡。 2.敲擊測試： 輕敲鏡面，若聲音聽起來空洞清脆，後方可能有空間；若聲音厚實沉悶，則後方多為實心牆壁或門板。

雖然北捷該設施應為安全的不鏽鋼鏡，但民眾在外如廁若有疑慮，仍可透過正確方式查證，或撥打24小時專線（02）218-12345 向站務人員反映，以求安心。