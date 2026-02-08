ATM介面變「簡體字」！他嚇傻不敢領 內行揭可能原因：切到1模式

台灣的自動櫃員機（ATM）服務便利且據點眾多，但若是操作介面突然變成「簡體中文」，甚至無法順利領錢，恐怕會讓使用者嚇出一身冷汗。近日有網友在高雄一間全聯內的國泰世華ATM提款時，驚見螢幕上全是簡體字，且卡片插入後無法提領現金，讓他當場傻眼，質疑機台是否被駭或遭到偽造。

原PO在Threads上發文表示，他在全聯使用國泰ATM時，發現介面文字異常，不僅全是大陸簡體字，甚至連基本的語言選擇介面都沒有出現。更詭異的是，他的國泰提款卡在該機台無法使用，直到換了另一台正常的國泰ATM才恢復繁體中文介面並成功領錢。他無奈表示：「太刺激了，沒有給我選語言的介面喔！」

這篇貼文引發網友熱議，不少人擔憂機台安全性，「可能是假冒的提款機，請先聯繫警察局」、「有輸入密碼建議換一張卡，防盜錄」、「這機台被駭了嗎？趕快報給金管會」；也有網友推測可能是系統故障或操作失誤，「應該是讀不到晶片，切換到銀聯卡模式了」、「可能前面的人選了簡體介面，系統沒跳回來」。

針對ATM出現異常介面或疑似被動手腳的情況，事實查核中心曾發布報告指出，過去確實有犯罪集團在ATM插卡處或鍵盤上方加裝側錄裝置，竊取磁條資料與密碼製作偽卡盜領。雖然台灣提款卡已全面晶片化，晶片資料難以被側錄，安全性大幅提升，但民眾若遇到機台外觀有異物、介面異常或操作不順時，仍應提高警覺。

對此，資安專家建議，若在ATM操作過程中遇到介面語言異常、無法讀取卡片或出現不明錯誤訊息，應立即停止交易並取回卡片。若擔心資料外洩，可聯繫銀行掛失換發新卡，並通報銀行客服或警方檢查機台，以確保財產安全。