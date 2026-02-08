口罩變兇器！她放口袋大腿被割出「16公分血痕」 網點名1物超銳利

一名女網友近日在Dcard以「千萬不要把對摺口罩放口袋上廁所」為題發文示警，分享切身之痛。原PO表示，某次上完廁所拉褲子的瞬間，大腿感覺被東西刮到，當下僅以為是輕微不適，直到晚上低頭一看，才發現大腿被割出一條長達約16公分的血痕，讓她直呼「真的會嚇死」，坦言自己非常害怕傷口與流血。

原PO指出，當時將對摺口罩放在褲子口袋內，應該是口罩鼻樑處的金屬壓條在拉褲子時刮傷皮膚，當時沒多想，直到事後才發現傷勢。她特別在文中提醒，附圖前也已加上防雷說明，避免網友被傷口畫面嚇到。

貼文曝光後引發熱烈討論，不少人震驚留言，「好嚇人，妳的口袋沒內裡嗎？竟然會穿透過去」、「我也是會放口袋欸，好可怕」、「看起來也太痛！還好我不喜歡有壓條的口罩，光是戴臉上就刮臉了」、「所以我幾乎都掛手臂上，這種傷口很煩人」；也有人質疑口罩本身設計問題，直言「我個人會覺得是口罩做得有問題」、「應該是妳的皮太薄了，還是妳買了什麼真材實料的口罩」。

此外，也有網友補充自身經驗指出，有些口罩鼻樑處的金屬條確實相當銳利，曾經也因此被割傷，建議更換其他品牌，或選擇沒有金屬壓條的口罩款式，「之前怕割到臉，我直接把整盒拿去丟掉」。