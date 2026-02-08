搭高鐵目睹乘客將座椅轉向1角度 331萬人看傻：自己打造觀光列車

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Threads網友搭乘台灣高鐵時，目擊乘客將兩人座的座椅旋轉約90度，讓自己正面朝向車窗。 示意圖／聯合報系資料照
一名Threads網友搭乘台灣高鐵時，目擊乘客將兩人座的座椅旋轉約90度，讓自己正面朝向車窗。 示意圖／聯合報系資料照

一名Threads網友近日搭乘台灣高鐵時，目擊相當罕見的乘車畫面，只見有乘客將兩人座的座椅旋轉約90度，讓自己正面朝向車窗，原PO在貼文中連打三個問號，並附上現場照片。貼文曝光後迅速在網路上發酵，累積觀看次數突破331萬次，引發大量討論。

從照片中可見，該名乘客將原本面向前方的兩人座椅整組旋轉，使座位改為朝向窗戶，與一般乘坐方式截然不同。原PO雖未多作評論，但畫面已讓不少網友看傻眼。

貼文引起熱議後，留言區瞬間歪樓，有人以幽默角度解讀，「強者從來不抱怨環境，山嵐號搶不到票，我就自己打造山嵐號」、「直接升級觀光列車」、「第一次看到有人坐高鐵開勿擾模式，好狠」，也有人笑稱「這是高鐵好聲音嗎？看來後面的歌聲不怎麼樣，都不按按鈕轉身」。

也有不少網友對此行為表達不滿，認為影響他人乘車權益，「其實很沒品，後面的人到底要怎麼用桌子」、「腳的空間感覺會被佔到」、「如果我是他後面那個我會生氣，我根本不想看到他好嗎」。

針對座椅旋轉的爭議，高鐵官網其實有說明，台灣高鐵列車座位本就設計為可旋轉，「所有列車座位均可180度旋轉，方便您與家人朋友同行時使用」。不過，多數網友也認為，該設計原意是為了讓同行乘客面對面互動，而非單獨乘客大幅度改變座位方向。

高鐵
