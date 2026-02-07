又有奧客！爭鮮開運盲盒被爆「偷開看內容」 全網傻眼：誰敢吃？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
壽司示意圖／pakutaso
壽司示意圖／pakutaso

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS近期推出「2026開運盲盒」活動，壽司轉盤上放置神秘盲盒，打開有機會抽到小禮物或隱藏款食物，其中可愛的「筊杯吊飾」更成為人氣王，吸引不少民眾專程上門碰運氣。然而活動才剛掀起熱潮，就有民眾發現疑似奧客行為，讓人直呼傻眼。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己為了筊杯吊飾到爭鮮用餐，吃飯過程發現隔壁桌的客人，會伸手打開盲盒偷看內容，確認是筊杯才拿走，其他則原封不動放回轉盤，讓她氣到不行，直言「有夠沒品！誰敢吃他們打開過的啊 ？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「也太誇張了吧！店員都沒有阻止嗎？」、「老實吃了三個橘子的無奈」、「有夠沒水準噁心，希望當事人看到這則脆，自己看看自己多沒品沒水準」、「最近看了幾個爭鮮盲盒都被這樣開的影片，沒品的人真的很多欸！這還是有錄影的，沒錄到的不知道有多少」、「看來是文盲，上面明明就表示請不要偷看⋯」、「前幾天也有遇到，每盤都拿起來看…家長完全沒有管的意思」。

事實上，爭鮮與爭鮮PLUS近期推出「2026 開運盲盒」活動，迴轉壽司台上擺放的盲盒，都用特殊蓋子遮住內容，每盤30元，民眾拿下來才知道裡面是什麼。可能開到壽司、造型手機支架，甚至是熱門的筊杯吊飾，還附贈刮刮樂，最大獎可抽中「0.05錢金箔」，讓不少消費者既期待又興奮。

爭鮮 迴轉壽司 禮物 刮刮樂 奧客
×

相關新聞

全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

被網友封為「全台最難訂位」的吃到飽自助餐廳「島語」，在網路上流傳各式訂位攻略。不過，一名網友分享，根本不需研究那麼多訂位技巧，只需記住四個字，櫃檯姊姊都會說有位子。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

旅行社環島1個月喊價30萬！「客製化行程」外國客傻眼：台旅這麼貴？

近日一名澳洲華人分享，今年打算趁假期與朋友一起來台灣環島旅行，原本想找旅行社規劃行程，但多數旅行社都沒有這樣的團，只能客製化報價，金額竟然要價30萬，讓他相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

社會住宅政策立意良善，旨在保障青年與弱勢族群的居住權。然而，近期有網友在PTT發文質疑，社會住宅是否已經變調？他表示，許多真正有需求的朋友抽籤多年未果，反觀住進去的住戶，地下停車場卻停滿了高級車甚至跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人佔用了資源，繼續節省居住成本，而弱勢族群卻只能在外面租屋受苦。

社區大樓藏雲端廚房！他爆鄰居在家接單外送 網籲檢舉：很危險

現代人相當依賴外送服務，但外送店家是否都一定是合格的？有網友透露社區大樓裡有鄰居利用自家廚房煮食後接單外送，讓他非常傻眼，不少人認為這樣的行為根本違法，建議原PO快去檢舉。

沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

各國飲食文化不同，台灣早餐文化興盛，隨處可見早餐店，到了國外，很可能一間都找不到，只能寄望住宿飯店提供的餐食。近日有人上網詢問「該如何在沒有入住的情況下享用飯店的免費早餐」，獲得不少回應，也有內行人提

