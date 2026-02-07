又有奧客！爭鮮開運盲盒被爆「偷開看內容」 全網傻眼：誰敢吃？

爭鮮迴轉壽司與爭鮮PLUS近期推出「2026開運盲盒」活動，壽司轉盤上放置神秘盲盒，打開有機會抽到小禮物或隱藏款食物，其中可愛的「筊杯吊飾」更成為人氣王，吸引不少民眾專程上門碰運氣。然而活動才剛掀起熱潮，就有民眾發現疑似奧客行為，讓人直呼傻眼。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己為了筊杯吊飾到爭鮮用餐，吃飯過程發現隔壁桌的客人，會伸手打開盲盒偷看內容，確認是筊杯才拿走，其他則原封不動放回轉盤，讓她氣到不行，直言「有夠沒品！誰敢吃他們打開過的啊 ？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「也太誇張了吧！店員都沒有阻止嗎？」、「老實吃了三個橘子的無奈」、「有夠沒水準噁心，希望當事人看到這則脆，自己看看自己多沒品沒水準」、「最近看了幾個爭鮮盲盒都被這樣開的影片，沒品的人真的很多欸！這還是有錄影的，沒錄到的不知道有多少」、「看來是文盲，上面明明就表示請不要偷看⋯」、「前幾天也有遇到，每盤都拿起來看…家長完全沒有管的意思」。

事實上，爭鮮與爭鮮PLUS近期推出「2026 開運盲盒」活動，迴轉壽司台上擺放的盲盒，都用特殊蓋子遮住內容，每盤30元，民眾拿下來才知道裡面是什麼。可能開到壽司、造型手機支架，甚至是熱門的筊杯吊飾，還附贈刮刮樂，最大獎可抽中「0.05錢金箔」，讓不少消費者既期待又興奮。