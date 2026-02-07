全台最難訂餐廳被破解？網曝「島語」4字訂位法 過來人認證：百試百靈

被網友封為「全台最難訂位」的吃到飽自助餐廳「島語」，在網路上流傳各式訂位攻略。不過，一名網友分享，根本不需研究那麼多訂位技巧，只需記住四個字，櫃檯姊姊都會說有位子。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期看了大量「島語」的訂位攻略，原本已做好心理準備可能會撲空，沒想到實際行動才發現，根本不需要研究，只要記住四字口訣「去現場訂」，不論日期、時間或人數，櫃台人員幾乎都會笑咪咪的說「都有位子喔！」。

貼文一出後，不少網友都表示「打了81通的人路過⋯」、「朋友打了800通才訂到」、「我去吃饗饗、旭集、urban paradise ，全都是現場候位，最久等一小時而已」、「感謝情報！我決定去現場訂位了」、「與其在那打電話，不如去現場，電話你會氣死」。

此外，也有網友認證，紛紛表示「這是真的，只有直接跑現場訂才會有位置，沒有一次沒有位置的」、「我直接去現場訂過兩次，平日都還會有幾個日期可以選，沒那麼難訂」、「沒錯，我上次吃完，直接櫃台訂下次要吃的時段，超好訂」、「原本1/1，2/1準時上網訂位都訂不到，結果今天看到這篇，直接去現場真的訂到了！」。

