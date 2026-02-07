旅行社環島1個月喊價30萬！「客製化行程」外國客傻眼：台旅這麼貴？

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名澳洲華人分享，今年打算趁假期與朋友一起來台灣環島旅行，原本想找旅行社規劃行程，但多數旅行社都沒有這樣的團，只能客製化報價，金額竟然要價30萬，讓他相當錯愕。示意圖，記者楊正海攝影
近日一名澳洲華人分享，今年打算趁假期與朋友一起來台灣環島旅行，原本想找旅行社規劃行程，但多數旅行社都沒有這樣的團，只能客製化報價，金額竟然要價30萬，讓他相當錯愕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，本來跟朋友規劃今年假期要來台灣環島旅遊，想透過旅行社來安排行程，沒想到很多旅行社都沒有推出環島的方案，只能客製化行程報價，包含交通、住宿、餐食，竟要價30萬，遠遠超過他的預算10萬元，讓他驚呼「台灣環島遊現在這麼貴嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「環島10萬我都嫌貴！30萬根本是宰豬⋯瘋了」、「30萬我直接去歐洲爽玩一個月了，還在台灣環島...好誇張啊」、「台灣飯店狠盤啊，我們自己都在笑說『有錢人國旅，窮人出國去』」、「國旅有夠盤，30萬真敢開」、「自己安排行程就好了，30萬也是很貴了」、「包一台計程車叫他載你環五天都不用10萬」。

不過，也有網友回應「旅行社包車含導遊、只有兩個旅客可能真的會貴。多數行程也很少環島產品，通常會集中某一個區域的比較多」、「你會說中文的話，不需要旅行社啊⋯鐵路配合當地客運和計程車，加上住宿，兩個人3萬台幣就能玩得很開心」、「我覺得是他們不想接，故意開出一個很離譜的價格。如果你們真的接受，這樣他也沒損失」。

本站曾報導，有網友發現某旅遊網站規劃5天4夜包套行程，路線涵蓋九份、新竹城隍廟、日月潭以及阿里山國家森林遊樂園，且主打包車6人小團、導覽語言包含中英文，每人團費為5萬680元，讓不少網友抱怨連連，寧願選擇出國旅遊，也不想再玩國旅。

環島 旅行社
