快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友質疑，許多有社會住宅需求的人抽籤多年未果，反觀住進去的住戶，地下停車場卻停滿了高級車甚至跑車。示意圖／ingimage
有網友質疑，許多有社會住宅需求的人抽籤多年未果，反觀住進去的住戶，地下停車場卻停滿了高級車甚至跑車。示意圖／ingimage

社會住宅政策立意良善，旨在保障青年與弱勢族群的居住權。然而，近期有網友在PTT發文質疑，社會住宅是否已經變調？他表示，許多真正有需求的朋友抽籤多年未果，反觀住進去的住戶，地下停車場卻停滿了高級車甚至跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人佔用了資源，繼續節省居住成本，而弱勢族群卻只能在外面租屋受苦。

原PO在PTT「home-sale」版發文指出，朋友最近在看房，感嘆房價高漲、預算追不上，轉而尋求社會住宅，但實際觀察發現，社宅停車場內不乏跑車與高級進口車，讓他質疑「單純審核機制有問題？還是社會住宅政策本身就有漏洞？」貼文也引發網友熱議。

對此，部分網友認為這並不代表住戶都有錢，「社宅停車場可以租給外面的人，不見得是住戶的車」、「有些人就是寧願開進口車、租社宅不買房，這是個人選擇」、「現在很多年輕人買不起房，但買得起好車，這不衝突」。

但也有另一派網友認為，這確實反映了現行制度的盲點。「審核機制只看當下收入，很多掛名無業或低薪的富二代也能抽」、「地下經濟發達，很多現金收入根本查不到」、「真正繳稅的主力中產階級反而被排除在外，只能住得更遠」。

許多長期關注房市的網友指出，社會住宅被詬病的根本原因在於「供給量不足」，當社宅數量稀少如樂透時，能否抽中變成運氣問題，而非真正的資源分配正義。「社宅要量大才是好政策，不然沒啥用」、「如果全國一半以上都社宅，那開跑車住社宅就沒什麼好奇怪的，像新加坡那樣」。

此外，也有網友引用內政部長劉世芳的說法，指出蓋社宅成本極高，未來政策方向可能會調整為「包租代管」加「租金補貼」為主，不再盲目追求興建數量。網友分析，明倫社宅一戶造價高昂，若將同樣經費拿去補貼租金或建設交通，或許能造福更多人。

根據行政院資料，政府推動社會住宅政策以8年（106至113年）興辦20萬戶為目標，截至113年7月底，全國直接興建社宅已達10.5萬戶，包租代管有效契約數也達7.4萬戶，預計今年底可順利達標。

面對外界質疑，政府也提出下一階段（114至121年）的「百萬租屋家庭支持計畫」，目標將社宅存量擴充至100萬戶（包含興建、包租代管及租金補貼）。具體策略包括盤點國公有土地、推動社宅小造鎮計畫，並要求各縣市在辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3-5%供社宅使用。

雖然政策藍圖宏大，但如何在落實居住正義的同時，避免資源被濫用，並解決「看得到吃不到」的焦慮，仍是政府未來需要面對的挑戰。

行政院 社會住宅 住宅法 國有地 中央政府 老年人
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

影／板橋江翠社宅將完工 侯友宜盼照顧弱勢

立院三讀！婚育社宅占比至少20% 韓國瑜見結果驚呼「哇…反對0票」

高雄大寮社宅婚育宅拚生育率 民代憂車位不足恐陷停車費比租金貴

都會區土地稀缺！內政部調整社宅策略 包租代管、租金補貼並進

相關新聞

社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

社會住宅政策立意良善，旨在保障青年與弱勢族群的居住權。然而，近期有網友在PTT發文質疑，社會住宅是否已經變調？他表示，許多真正有需求的朋友抽籤多年未果，反觀住進去的住戶，地下停車場卻停滿了高級車甚至跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人佔用了資源，繼續節省居住成本，而弱勢族群卻只能在外面租屋受苦。

社區大樓藏雲端廚房！他爆鄰居在家接單外送 網籲檢舉：很危險

現代人相當依賴外送服務，但外送店家是否都一定是合格的？有網友透露社區大樓裡有鄰居利用自家廚房煮食後接單外送，讓他非常傻眼，不少人認為這樣的行為根本違法，建議原PO快去檢舉。

沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

各國飲食文化不同，台灣早餐文化興盛，隨處可見早餐店，到了國外，很可能一間都找不到，只能寄望住宿飯店提供的餐食。近日有人上網詢問「該如何在沒有入住的情況下享用飯店的免費早餐」，獲得不少回應，也有內行人提

麵包店、甜甜圈店常見！顧客目睹「店內一幕」兩派吵翻：真的無法接受

在公共場所的消費行為，往往因個人價值觀不同而引發爭議。近日日本媒體《grapee》報導，一名網友分享自己在店內目睹顧客的行為，直言「無法接受」，意外在網路上掀起熱烈討論，也讓網友分成「不介意派」與「無法接受派」，雙方各自提出不同看法。

小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

一名Uber司機在匿名公社控訴，近日載到一家三口，結果整台車被小朋友弄得超髒亂，座椅上全都是…

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

搭乘飛機時，應注意自身的行為是否恰當，以免造成空服員與其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出搭乘飛機時的照片，只見一位乘客直接將雜誌鋪在地面上，用襪子當墊板，直接踩在上面，讓無數網友們直呼「太可怕了」，更有前空姐感嘆，這種狀況是常態，並且不能勸阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。