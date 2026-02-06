社會住宅淪跑車俱樂部？網嘆「有錢人爽住」 內行曝政策盲點

社會住宅政策立意良善，旨在保障青年與弱勢族群的居住權。然而，近期有網友在PTT發文質疑，社會住宅是否已經變調？他表示，許多真正有需求的朋友抽籤多年未果，反觀住進去的住戶，地下停車場卻停滿了高級車甚至跑車，讓人不禁懷疑是否有錢人佔用了資源，繼續節省居住成本，而弱勢族群卻只能在外面租屋受苦。

原PO在PTT「home-sale」版發文指出，朋友最近在看房，感嘆房價高漲、預算追不上，轉而尋求社會住宅，但實際觀察發現，社宅停車場內不乏跑車與高級進口車，讓他質疑「單純審核機制有問題？還是社會住宅政策本身就有漏洞？」貼文也引發網友熱議。

對此，部分網友認為這並不代表住戶都有錢，「社宅停車場可以租給外面的人，不見得是住戶的車」、「有些人就是寧願開進口車、租社宅不買房，這是個人選擇」、「現在很多年輕人買不起房，但買得起好車，這不衝突」。

但也有另一派網友認為，這確實反映了現行制度的盲點。「審核機制只看當下收入，很多掛名無業或低薪的富二代也能抽」、「地下經濟發達，很多現金收入根本查不到」、「真正繳稅的主力中產階級反而被排除在外，只能住得更遠」。

許多長期關注房市的網友指出，社會住宅被詬病的根本原因在於「供給量不足」，當社宅數量稀少如樂透時，能否抽中變成運氣問題，而非真正的資源分配正義。「社宅要量大才是好政策，不然沒啥用」、「如果全國一半以上都社宅，那開跑車住社宅就沒什麼好奇怪的，像新加坡那樣」。

此外，也有網友引用內政部長劉世芳的說法，指出蓋社宅成本極高，未來政策方向可能會調整為「包租代管」加「租金補貼」為主，不再盲目追求興建數量。網友分析，明倫社宅一戶造價高昂，若將同樣經費拿去補貼租金或建設交通，或許能造福更多人。

根據行政院資料，政府推動社會住宅政策以8年（106至113年）興辦20萬戶為目標，截至113年7月底，全國直接興建社宅已達10.5萬戶，包租代管有效契約數也達7.4萬戶，預計今年底可順利達標。

面對外界質疑，政府也提出下一階段（114至121年）的「百萬租屋家庭支持計畫」，目標將社宅存量擴充至100萬戶（包含興建、包租代管及租金補貼）。具體策略包括盤點國公有土地、推動社宅小造鎮計畫，並要求各縣市在辦理區段徵收及市地重劃時，必須保留3-5%供社宅使用。

雖然政策藍圖宏大，但如何在落實居住正義的同時，避免資源被濫用，並解決「看得到吃不到」的焦慮，仍是政府未來需要面對的挑戰。