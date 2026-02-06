社區大樓藏雲端廚房！他爆鄰居在家接單外送 網籲檢舉：很危險

現代人相當依賴外送服務，但外送店家是否都一定是合格的？有網友透露社區大樓裡有鄰居利用自家廚房煮食後接單外送，讓他非常傻眼，不少人認為這樣的行為根本違法，建議原PO快去檢舉。

原PO在Dcard發文表示，之前在家裡突然聽到外送平台的接單鈴聲，讓他相當疑惑，因為自己居住的是社區大樓，樓下也沒有任何店家，不知道鈴聲從何而來，事後才發現聲音竟然是從鄰居家傳出來的。

原來這些外送的食物都是鄰居在家裡廚房做的，然後再拿到社區門口交給外送員，讓原PO相當訝異，考慮是否要檢舉。

貼文一出，不少人分享類似經驗，「就是幽靈廚房啊，剛開始鬧很大比較有在抓，現在又開始死灰復燃了」、「很多欸，兼差跑外送時在很多奇怪的地方取過餐」、「一堆做甜點的店也是這樣」、「我朋友就是這樣，在家做好賣人，但有沒有營登等等就不太清楚」、「上次點到一個炸醬麵沒給醬，韓式飯卷量很少、很雷的店家，結果一查沒有店面，沒辦法給他一顆星」。

其他網友也痛批這種違法行為，「不然檢舉看看？畢竟是住宅區，哪有自己在賺錢搞營業，打擾其他人的」、「違法的吧，這種食品衛生安全有保障嗎？」、「我鄰居之前也是這樣，吵得要死，每次大樓都會一堆外送員按電鈴敲門，我直接檢舉，送走了」、「這很危險欸，之前才有一則烘焙教室失火的新聞，那間烘焙教室在大樓二樓，燒起來整棟差點一起GG」。

食藥署表示，雲端廚房和一般餐飲業者無異，都必須有食品業者登錄和營業事業登記，並符合「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」，包括食安及妥善管理廚房衛生等規定，若業者違規將依法查處；官方也會不定期稽查外送餐廳，民眾也能主動向平台或地方衛生局檢舉、申訴。