快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

聽新聞
0:00 / 0:00

社區大樓藏雲端廚房！他爆鄰居在家接單外送 網籲檢舉：很危險

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO抱怨隔壁鄰居在住家開店接外送，擔心會有安全衛生疑慮。 示意圖／ingimage
原PO抱怨隔壁鄰居在住家開店接外送，擔心會有安全衛生疑慮。 示意圖／ingimage

現代人相當依賴外送服務，但外送店家是否都一定是合格的？有網友透露社區大樓裡有鄰居利用自家廚房煮食後接單外送，讓他非常傻眼，不少人認為這樣的行為根本違法，建議原PO快去檢舉。

原PO在Dcard發文表示，之前在家裡突然聽到外送平台的接單鈴聲，讓他相當疑惑，因為自己居住的是社區大樓，樓下也沒有任何店家，不知道鈴聲從何而來，事後才發現聲音竟然是從鄰居家傳出來的。

原來這些外送的食物都是鄰居在家裡廚房做的，然後再拿到社區門口交給外送員，讓原PO相當訝異，考慮是否要檢舉。

貼文一出，不少人分享類似經驗，「就是幽靈廚房啊，剛開始鬧很大比較有在抓，現在又開始死灰復燃了」、「很多欸，兼差跑外送時在很多奇怪的地方取過餐」、「一堆做甜點的店也是這樣」、「我朋友就是這樣，在家做好賣人，但有沒有營登等等就不太清楚」、「上次點到一個炸醬麵沒給醬，韓式飯卷量很少、很雷的店家，結果一查沒有店面，沒辦法給他一顆星」。

其他網友也痛批這種違法行為，「不然檢舉看看？畢竟是住宅區，哪有自己在賺錢搞營業，打擾其他人的」、「違法的吧，這種食品衛生安全有保障嗎？」、「我鄰居之前也是這樣，吵得要死，每次大樓都會一堆外送員按電鈴敲門，我直接檢舉，送走了」、「這很危險欸，之前才有一則烘焙教室失火的新聞，那間烘焙教室在大樓二樓，燒起來整棟差點一起GG」。

食藥署表示，雲端廚房和一般餐飲業者無異，都必須有食品業者登錄和營業事業登記，並符合「網路美食外送平台業者自主衛生管理指引」，包括食安及妥善管理廚房衛生等規定，若業者違規將依法查處；官方也會不定期稽查外送餐廳，民眾也能主動向平台或地方衛生局檢舉、申訴。

外送 幽靈廚房
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

開運爽喝星巴克！ 周五限定「買一送一」周末「第二杯半價」 全新「福氣達摩小熊」療癒必收

花外送費6元即抱走千萬！統一發票11-12月中獎清冊 17張消費地點曝光

2月開喝「星巴克買1送1」！連2天「大杯買1送1」星冰樂、新飲品任你點 外送也有「第2杯半價」優惠喝

「吳柏毅」外送半途飢餓難耐 飽餐一頓再「棄單」的代價出爐

相關新聞

社區大樓藏雲端廚房！他爆鄰居在家接單外送 網籲檢舉：很危險

現代人相當依賴外送服務，但外送店家是否都一定是合格的？有網友透露社區大樓裡有鄰居利用自家廚房煮食後接單外送，讓他非常傻眼，不少人認為這樣的行為根本違法，建議原PO快去檢舉。

沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

各國飲食文化不同，台灣早餐文化興盛，隨處可見早餐店，到了國外，很可能一間都找不到，只能寄望住宿飯店提供的餐食。近日有人上網詢問「該如何在沒有入住的情況下享用飯店的免費早餐」，獲得不少回應，也有內行人提

麵包店、甜甜圈店常見！顧客目睹「店內一幕」兩派吵翻：真的無法接受

在公共場所的消費行為，往往因個人價值觀不同而引發爭議。近日日本媒體《grapee》報導，一名網友分享自己在店內目睹顧客的行為，直言「無法接受」，意外在網路上掀起熱烈討論，也讓網友分成「不介意派」與「無法接受派」，雙方各自提出不同看法。

小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

一名Uber司機在匿名公社控訴，近日載到一家三口，結果整台車被小朋友弄得超髒亂，座椅上全都是…

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

搭乘飛機時，應注意自身的行為是否恰當，以免造成空服員與其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出搭乘飛機時的照片，只見一位乘客直接將雜誌鋪在地面上，用襪子當墊板，直接踩在上面，讓無數網友們直呼「太可怕了」，更有前空姐感嘆，這種狀況是常態，並且不能勸阻。

台灣「1蔬菜」甜到被封神 一票網友認證：出國後超懷念

不少外國人都很喜愛台灣的水果，認為不但甜度高、果實又大，價格也相當親民。有網友聽說台灣的高麗菜同樣又甜又好吃，但因為自己沒有吃過國外的高麗菜，一直以為這樣的口感本來就很正常。每次看到許多人誇讚台灣高麗菜非常美味，反而覺得有些浮誇，於是忍不住好奇詢問，「台灣高麗菜的口感真的神還是過譽？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。