沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

各國飲食文化不同，台灣早餐文化興盛，隨處可見早餐店，到了國外，很可能一間都找不到，只能寄望住宿飯店提供的餐食。近日有人上網詢問「該如何在沒有入住的情況下享用飯店的免費早餐」，獲得不少回應，也有內行人提供可行辦法。

臉書社團「好想住飯店。好康、踩雷不藏私」，近日轉發一則Threads文章，發文者表示沒有在飯店投宿但實在太餓了，想知道怎麼報房號才能用免費早餐不被發現，引發網友熱議。

雖有人透露部分飯店不會在入場時確認房客身分，但多數網友仍炮轟此無賴行為，「這是破壞社會風氣的問題耶」、「這和偷有什麼兩樣」、「很北賴的想法，沒錢吃，也不需要這樣」、「其實牢飯也是免費，還可以不用報房號」、「他應該找愛心餐廳才對，沒錢還想吃高檔的心態不行啊」。

也有內行人表示，常有房客不吃早餐，或是訂雙人但只有1人入住，這種情況下就可以將早餐轉讓給其他人，「有餐券就可以轉讓給別人吃」、「沒有餐券直接和櫃檯溝通，大部分都可以喔」。不過需注意，轉讓需建立在有房客願意分享的立場上，飯店通常會有一套驗證機制，若偷摸混入白吃白喝，很可能遭到報警逮捕。如果真的很想吃該飯店的早餐，可注意飯店早餐餐廳是否有對外營業，部分可不用住宿、單純購買早餐享用。