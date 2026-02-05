快訊

越南富國島旅行團292人被丟包 年代旅遊負責人涉詐欺獲不起訴

肉舖師傅最愛卻被低估的部位 內行人教你學會挑選「窮人的肋眼」

職棒史上第一人！從奧運銀牌變成新竹市副市長 林琨瀚讓三商虎迷印象深刻

沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐示意圖。圖／pixabay
早餐示意圖。圖／pixabay

各國飲食文化不同，台灣早餐文化興盛，隨處可見早餐店，到了國外，很可能一間都找不到，只能寄望住宿飯店提供的餐食。近日有人上網詢問「該如何在沒有入住的情況下享用飯店的免費早餐」，獲得不少回應，也有內行人提供可行辦法。

臉書社團「好想住飯店。好康、踩雷不藏私」，近日轉發一則Threads文章，發文者表示沒有在飯店投宿但實在太餓了，想知道怎麼報房號才能用免費早餐不被發現，引發網友熱議。

雖有人透露部分飯店不會在入場時確認房客身分，但多數網友仍炮轟此無賴行為，「這是破壞社會風氣的問題耶」、「這和偷有什麼兩樣」、「很北賴的想法，沒錢吃，也不需要這樣」、「其實牢飯也是免費，還可以不用報房號」、「他應該找愛心餐廳才對，沒錢還想吃高檔的心態不行啊」。

也有內行人表示，常有房客不吃早餐，或是訂雙人但只有1人入住，這種情況下就可以將早餐轉讓給其他人，「有餐券就可以轉讓給別人吃」、「沒有餐券直接和櫃檯溝通，大部分都可以喔」。不過需注意，轉讓需建立在有房客願意分享的立場上，飯店通常會有一套驗證機制，若偷摸混入白吃白喝，很可能遭到報警逮捕。如果真的很想吃該飯店的早餐，可注意飯店早餐餐廳是否有對外營業，部分可不用住宿、單純購買早餐享用。

飯店 早餐 住宿
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

沒住宿也想吃飯店早餐？網奇葩發問被罵翻 內行人揭秘招：可合法蹭飯

各國飲食文化不同，台灣早餐文化興盛，隨處可見早餐店，到了國外，很可能一間都找不到，只能寄望住宿飯店提供的餐食。近日有人上網詢問「該如何在沒有入住的情況下享用飯店的免費早餐」，獲得不少回應，也有內行人提

麵包店、甜甜圈店常見！顧客目睹「店內一幕」兩派吵翻：真的無法接受

在公共場所的消費行為，往往因個人價值觀不同而引發爭議。近日日本媒體《grapee》報導，一名網友分享自己在店內目睹顧客的行為，直言「無法接受」，意外在網路上掀起熱烈討論，也讓網友分成「不介意派」與「無法接受派」，雙方各自提出不同看法。

小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

一名Uber司機在匿名公社控訴，近日載到一家三口，結果整台車被小朋友弄得超髒亂，座椅上全都是…

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

搭乘飛機時，應注意自身的行為是否恰當，以免造成空服員與其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出搭乘飛機時的照片，只見一位乘客直接將雜誌鋪在地面上，用襪子當墊板，直接踩在上面，讓無數網友們直呼「太可怕了」，更有前空姐感嘆，這種狀況是常態，並且不能勸阻。

台灣「1蔬菜」甜到被封神 一票網友認證：出國後超懷念

不少外國人都很喜愛台灣的水果，認為不但甜度高、果實又大，價格也相當親民。有網友聽說台灣的高麗菜同樣又甜又好吃，但因為自己沒有吃過國外的高麗菜，一直以為這樣的口感本來就很正常。每次看到許多人誇讚台灣高麗菜非常美味，反而覺得有些浮誇，於是忍不住好奇詢問，「台灣高麗菜的口感真的神還是過譽？」

他被安排雙床房見規定「限用一床」 眾人傻眼：沒整理就給下組客人？

臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」近日出現一則貼文，引發網友熱議。匿名網友表示，訂購雙人房入住後，卻被安排到有兩張床的房型，業者還在其中一張床上放上一張告示牌，表示住客只能使用其中一張床，另一張床不得使用，讓他感到相當傻眼，直呼網友：「有遇過這樣的情形嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。