麵包店、甜甜圈店常見！顧客目睹「店內一幕」兩派吵翻：真的無法接受

聯合新聞網／ 綜合報導
有人不能接受把食物放回去的行為。 圖／AI生成

在公共場所的消費行為，往往因個人價值觀不同而引發爭議。近日日本媒體《grapee》報導，一名網友分享自己在店內目睹顧客的行為，直言「無法接受」，意外在網路上掀起熱烈討論，也讓網友分成「不介意派」與「無法接受派」，雙方各自提出不同看法。

該名網友指出，在麵包店、甜甜圈店或超市熟食區，多採自助式販售方式，但顧客若已將食品夾取放到托盤上，事後卻因改變心意再放回原處，讓他感到相當不妥，並質疑此舉是否符合基本衛生與消費禮儀。

相關貼文曝光後，網路意見迅速分歧。部分網友認為，只要全程使用夾子，並未直接接觸食品，加上托盤與夾具本就會定期消毒，並無太大問題。「托盤和夾子都有消毒，其實也不算髒吧？是不是太神經質了？」、「會在意這件事的人反而讓我驚訝，大多數人應該不會介意」。

但反對的人則認為，「夾過的東西再放回去，絕對不可能接受，我一定不會買那種商品」、「雖然不自認潔癖，但不論心理上或衛生上都覺得不舒服」、「我真的無法接受，所以才不會使用讓顧客自行夾取的販售方式」。

儘管多數店家並未明文禁止顧客將商品放回，且結帳時取消的商品有時也會由店員重新上架，但整體販售設計仍以「確定購買再取用」為前提。此行為在規則上未必違規，卻在禮儀層面引發高度爭論，也讓不少人呼籲，消費時若能更審慎挑選，或請店員協助處理，或許能減少不必要的爭議與誤會。

麵包店、甜甜圈店常見！顧客目睹「店內一幕」兩派吵翻：真的無法接受

