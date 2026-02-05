快訊

縱火前怒吼去死吧！台灣「地獄室友」在澳連環報復被判6年2月

新竹市延攬前職棒名將林琨瀚 3月上任副市長

OpenAI執行長奧特曼秀「主力手機」是iPhone Air！隔了5個月還是很愛它

聽新聞
0:00 / 0:00

小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名Uber司機控訴，小孩在車上吃零食把車子弄得非常髒亂。此為示意圖，與本文無關。（美聯社）
一名Uber司機控訴，小孩在車上吃零食把車子弄得非常髒亂。此為示意圖，與本文無關。（美聯社）

一名Uber司機在匿名公社控訴，近日載到一家三口，結果整台車被小朋友弄得超髒亂，座椅上全都是零食殘渣，他感嘆接下來除了得找人清洗內裝，車子也暫時不能開了，營業損失該找誰求償？就算拿收據索賠，應該也不夠付清洗車子的費用。

原po在匿名公社貼出照片，只見後座椅四處散落大小塊不一的零食碎屑，甚至有些還卡在椅縫裡。該名Uber司機聲明「我並沒有厭童！」，他認為車內已經貼了明確的告示，有寫「禁止飲食」，是「看不懂還是裝死？小朋友肚子餓？」

Uber司機還原現場情形，當下正行駛在快速道路上，他已經有阻止對方不要吃東西了，但無效怎麼辦？難道要像之前的Bolt司機事件那樣，把她們一家三口踢下車，然後等著上新聞嗎？

不少網友看完紛紛留言回應，「你要厭的是成人，不是童。童肚子餓，但做出拿餅乾餵食決定的不是童」、「垃圾家長，沒水準」、「厭童就是一堆恐龍家長拿來當擋箭牌的用語」、「小孩是無辜的，製造問題的是家長」、「家長根本沒在教」。

其他人也建議Uber司機，「要在車上吃東西，一律酌收清潔費」、「顧客不付錢就開到警局，這樣也能讓那些客人養成好習慣」，甚至有其他司機留言指出，「我有遇過下車很乾淨，去清內裝才發現糖果全卡在安全扣裡面，還黏黏的」。

Uber Bolt
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

一名Uber司機在匿名公社控訴，近日載到一家三口，結果整台車被小朋友弄得超髒亂，座椅上全都是…

飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

搭乘飛機時，應注意自身的行為是否恰當，以免造成空服員與其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出搭乘飛機時的照片，只見一位乘客直接將雜誌鋪在地面上，用襪子當墊板，直接踩在上面，讓無數網友們直呼「太可怕了」，更有前空姐感嘆，這種狀況是常態，並且不能勸阻。

台灣「1蔬菜」甜到被封神 一票網友認證：出國後超懷念

不少外國人都很喜愛台灣的水果，認為不但甜度高、果實又大，價格也相當親民。有網友聽說台灣的高麗菜同樣又甜又好吃，但因為自己沒有吃過國外的高麗菜，一直以為這樣的口感本來就很正常。每次看到許多人誇讚台灣高麗菜非常美味，反而覺得有些浮誇，於是忍不住好奇詢問，「台灣高麗菜的口感真的神還是過譽？」

他被安排雙床房見規定「限用一床」 眾人傻眼：沒整理就給下組客人？

臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」近日出現一則貼文，引發網友熱議。匿名網友表示，訂購雙人房入住後，卻被安排到有兩張床的房型，業者還在其中一張床上放上一張告示牌，表示住客只能使用其中一張床，另一張床不得使用，讓他感到相當傻眼，直呼網友：「有遇過這樣的情形嗎？」

「即日起」不是今天？特價品多付近400元才驚覺 網傻眼：另類詐騙

不少商家為了刺激買氣，常會推出「限時優惠」、「即日起特價」等促銷，吸引消費者把握時機撿便宜。然而，近日卻有網友在Dcard分享自身消費經驗，指出自己在連鎖生活百貨...

全世界只有台灣人看得懂？ 他曝「數」字奇特寫法：不是簡體字

台灣雖然使用繁體中文，但其實還存在一種特殊的「簡寫」形式，乍看像簡體字，實際上是台灣人自創的文字。近日一名網友分享「只有台灣人看得懂的字」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。