小孩零食碎渣攻擊車子內裝 Uber司機崩潰：家長看不懂還是裝死？

一名Uber司機在匿名公社控訴，近日載到一家三口，結果整台車被小朋友弄得超髒亂，座椅上全都是零食殘渣，他感嘆接下來除了得找人清洗內裝，車子也暫時不能開了，營業損失該找誰求償？就算拿收據索賠，應該也不夠付清洗車子的費用。

原po在匿名公社貼出照片，只見後座椅四處散落大小塊不一的零食碎屑，甚至有些還卡在椅縫裡。該名Uber司機聲明「我並沒有厭童！」，他認為車內已經貼了明確的告示，有寫「禁止飲食」，是「看不懂還是裝死？小朋友肚子餓？」

Uber司機還原現場情形，當下正行駛在快速道路上，他已經有阻止對方不要吃東西了，但無效怎麼辦？難道要像之前的Bolt司機事件那樣，把她們一家三口踢下車，然後等著上新聞嗎？

不少網友看完紛紛留言回應，「你要厭的是成人，不是童。童肚子餓，但做出拿餅乾餵食決定的不是童」、「垃圾家長，沒水準」、「厭童就是一堆恐龍家長拿來當擋箭牌的用語」、「小孩是無辜的，製造問題的是家長」、「家長根本沒在教」。

其他人也建議Uber司機，「要在車上吃東西，一律酌收清潔費」、「顧客不付錢就開到警局，這樣也能讓那些客人養成好習慣」，甚至有其他司機留言指出，「我有遇過下車很乾淨，去清內裝才發現糖果全卡在安全扣裡面，還黏黏的」。