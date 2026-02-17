百貨廣播藏暗語！業內人曝「遇奧客密碼」：櫃位立刻如臨大敵

逛百貨公司時，你會留意廣播的音樂或內容嗎？一名網友很好奇百貨公司中的廣播透露何種「暗語」，不少內行網友紛紛分享各家百貨廣播的秘密，例如999代表奧客來了、下雨會播放專屬音樂、消防安檢時放星際大戰音樂等。

一名網友在Threads發文，很好奇百貨公司的廣播是否隱藏著某些暗語。他舉例，就像是播放特定廣播，聽上去是在歡迎客人，實際上是在提醒小心外面有怪人徘徊；抑或是外面下雨有專門的音樂等等，希望內行的網友能分享諸如此類的業內秘辛。

此文一出，不少百貨相關從業者揭露廣播中夾雜的暗語，其中不乏暗指奧客來了、下雨、業績達標或提醒辦卡等。網友們提供暗語包括：

廣播999或666

奧客來了，每個櫃位立刻如臨大敵，各層樓還會彼此通報奧客在哪個樓層、哪個櫃位。

播放星際大戰的音樂

消防安檢提醒。

播放Romance D'Amour (《藍色生死戀》配樂曲)

新光三越下雨歌，此外南紡、京站、漢神巨蛋、日本高島屋也有專屬下雨歌曲。

廣播整點時間

南紡提醒辦卡。

廣播全館營業到什麼時候

百貨公司要打烊了。

播放特殊歌曲

提醒主管機關來抽查，要把禁區的貨趕快移開。

播放主題曲

高雄夢時代、京華城提醒整點了。

打烊前一小時播放主題音樂

周年慶當天業績達標，激勵全館員工明天繼續努力。