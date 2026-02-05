飛機的雜誌不要碰！她拍下光腳乘客超噁一幕 前空姐：是常態

搭乘飛機時，應注意自身的行為是否恰當，以免造成空服員與其他乘客的困擾。一名網友發文曬出搭乘飛機時的照片，只見一位乘客直接將雜誌鋪在地面上，用襪子當墊板，直接踩在上面，讓無數網友們直呼「太可怕了」，更有前空姐感嘆，這種狀況是常態，並且不能勸阻。

一名女網友在Threads發文，PO出搭機時目睹的一幕，可看到一位乘客脫掉鞋子光著腳，他為了不讓腳碰到地板，將機上提供觀看的免稅品雜誌放在地上，並把「原味襪子」襪子鋪在上面，用雙腳踩著雜誌。

原PO看到此景嚇壞，呼籲大家搭乘飛機時避免拿起免稅雜誌觀看，「因為你永遠不知道上一位乘客怎麼利用這本雜誌 」。

對此，有位前空姐指出此狀況是「常態」，安全須知卡也經常被乘客這樣利用，並且不能勸阻，不僅如此，乘客還會反過來抱怨空服人員沒提供一次性拖鞋；還有網友提到航空公司最不會清潔的地方是「前方椅背下面的伸縮置物口袋」，提醒乘客們盡量不要碰，更不要放東西。

此文一出，不少網友紛紛直呼太可怕了，「我跟小孩會去翻雜誌來打發時間耶，超噁心的」、「恐怖，他嫌地上髒，別人覺得他的腳更髒」、「超噁心的，為何要那麼沒水準」、「太噁心了，我都會看雜誌耶」。

還有網友分享其他離譜的乘客行徑，「上次搭飛機去韓國，旁邊的韓國媽媽看雜誌是一邊沾口水一邊翻頁」、「好多年前坐火車看到一個阿伯拿座位靠頭的布擦腳」、「上次看到一個用腳操作觸控螢幕的小孩」、「有遇過踩毯子的大爺，在商務艙」。