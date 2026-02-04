台灣「1蔬菜」甜到被封神 一票網友認證：出國後超懷念

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
不少外國人都很喜愛台灣的水果，認為不但甜度高、果實又大，價格也相當親民。有網友聽說台灣的高麗菜同樣又甜又好吃，但因為自己沒有吃過國外的高麗菜，一直以為這樣的口感本來就很正常。每次看到許多人誇讚台灣高麗菜非常美味，反而覺得有些浮誇，於是忍不住好奇詢問，「台灣高麗菜的口感真的神還是過譽？」

一名網友在PTT「八卦版」發文詢問，他聽說台灣高麗菜相當美味，於是好奇是否過譽，由於自己沒吃過國外高麗菜，又聽到不少人稱讚，很適合拿來煮湯，「真的只有台灣的吃起來會甜」，總覺得有點誇張，於是想問問網友的看法，引起熱烈討論。

網友紛紛表示，「歐洲高麗菜煮20分鐘還是跟鳳梨皮一樣」、「美國的溫帶高麗菜也是嚐不出味道，纖維又粗，吃菜像在啃樹皮」、「上次吃到泰國高麗菜，馬上懷疑人生」、「你吃過國外的，就知道台灣種有多強了，國外高麗菜跟塑膠質感有得拚，而且國外高麗菜不甜」、「料理方式也有差，台灣炒高麗菜用蒜頭爆香，在國外最懷念台灣的炒高麗菜」。

不過有網友認為，「每個地方偏好不同，沒什麼神不神」、「其實便宜進口的比台灣自產的好吃耶」。有住在歐洲7年的網友表示，歐洲有尖頭的高麗菜，味道跟口感不輸台灣高麗菜，他常常自己炒高麗菜來吃，「根本沒有咬不動的問題」。

有網友分析，農會的說法是台灣主流外銷品種為「初秋」，纖維少、口感軟甜，適合快炒，但因質地非常脆，容易在運輸過程中斷裂或外葉掉落，「所以拿國外進口品種來炒幾乎全部都是雷」。

