他被安排雙床房見規定「限用一床」 眾人傻眼：沒整理就給下組客人？

臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」近日出現一則貼文，引發網友熱議。匿名網友表示，訂購雙人房入住後，卻被安排到有兩張床的房型，業者還在其中一張床上放上一張告示，提醒住客只能使用一張床，讓他感到相當傻眼，詢問網友：「有遇過這樣的情形嗎？」

該飯店在住客入住的雙床房型內，於其中一張床放上告示牌，上頭寫道：「親愛的貴賓您好，由於您預訂的房型為雙人房，故僅提供一張雙人床使用。如需使用這張床，需額外付費（請洽櫃台），感謝您的配合。」

貼文曝光後，留言區湧入大量網友回應，多數人認為業者做法相當不合理。有網友質疑，「既然不能使用，為什麼要放在房間裡？」、「床不開放使用，那床單是不是也沒更換？下組客人怎麼辦？」也有人直言，若無法提供相符房型，業者就不應接單，或應主動升等供客人正常使用。

不少人分享類似經驗，有人表示曾訂雙人房被升等四人房，但被要求「儘量不要用亂」另一張床；也有人為此感到困擾，「遇過訂雙人房升等四人房，但對方希望不要使用另一張床，因為有帶毛孩入住，入住後整晚壓力都好大，很怕毛孩在沒注意時跳上另一張床。」

但也有人指出，部分小旅館、民宿或海外Airbnb確實會標示第二張床需加價使用，但仍認為應在訂房時清楚說明，而非入住後才告知。

針對衛生問題，有網友擔心，若該床未更換床單，下一組客人可能會使用到未清潔的床鋪，直呼：「就衛生問題而言，等於沒整理房間就給下個客人使用，就算這床看起來沒使用過，上組客人打個噴嚏，就夠污染床面了！」

訂一大床房型，但飯店給雙床，另一張床究竟能否使用？綜合網友經驗，若飯店未特別要求封床，通常可以使用，但部分民宿或飯店可能僅開一張床，以減少清潔負擔，動用第二張床會被要求加收清潔費，建議動用前先與櫃檯確認。訂房時若有特定需求（如兩人用四人房但需分開睡），最好先詢問飯店或民宿，確認是否允許使用全部床位再入住，避免發生爭議。