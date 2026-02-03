「即日起」不是今天？特價品多付近400元才驚覺 網傻眼：另類詐騙

不少商家為了刺激買氣，常會推出「限時優惠」、「即日起特價」等促銷，吸引消費者把握時機撿便宜。然而，近日卻有網友在Dcard分享自身消費經驗，指出自己在連鎖生活百貨寶雅購物時，明明看到特價標籤，結帳卻仍被以原價計費，讓他不禁質疑：「難道我對『即日起』的理解，跟店家活在不同時空？」

原PO表示，自己當天在寶雅門市看到商品貼有優惠標籤，活動期間標示為「即日至3月10日」，直覺認為就是當天起算，因此放心拿去結帳。不料離店後發現實際結帳金額與預期落差不小，價差近400元才驚覺有異，隨即回頭向店員詢問，卻被告知活動其實要等到幾天後才正式開始。更讓他傻眼的是，店員回應「一直都是這樣」，讓原PO忍不住吐槽，若消費者沒有仔細對帳、直接刷卡離開，是否就默默吞下這筆價差，質疑這樣的標示方式是否容易誤導。

貼文曝光後，引發大量網友共鳴，直言「即日起就是當天」，看到標籤自然會認定優惠已生效。不少人分享自己在其他店家也曾有「被價格牌陰過」的經驗，更有網友氣憤表示，這樣的狀況「已經可以找消保官」，認為不能一句「我們都這樣」就草草帶過；也有人指出，若活動尚未開始，標示就應該清楚寫明日期，而非使用容易引發誤解的詞彙。也有曾從事零售業的網友出面解釋，認為可能是門市人員換檔、標價作業出現疏失，但仍強調「貼出來就該負責」。

依照《消費者保護法》及相關公平交易原則，若商品標示內容足以讓一般消費者產生合理期待，實際結帳卻未依標示價格計算，就可能涉及標示不清或資訊落差的爭議。遇到類似情況，消費者通常可先保留現場標價照片與消費憑證，向店家反映處理，若溝通未果，也可向地方消保官或消費者保護相關單位提出申訴。對此不少網友也提醒，無論在哪裡消費，結帳時多看一眼明細、確認金額，才能降低後續爭議風險。