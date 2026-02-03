全世界只有台灣人看得懂？ 他曝「數」字奇特寫法：不是簡體字

台灣雖然使用繁體中文，但其實還存在一種特殊的「簡寫」形式，乍看像簡體字，實際上是台灣人自創的文字。近日一名網友分享「只有台灣人看得懂的字」，貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享一張圖片，表示「聽說這個字只有台灣人看得懂，既非簡體字又非繁體字的東西」。根據內容來看，這個字為數學的「數」，但卻並非簡體字寫法，而是特殊的「簡寫」形式。

貼文一出後，不少網友都表示「我也是長大之後才發現，原來黑板上老師寫的簡體字，很多都是台式簡體」、「看起來真的有夠不像漢字的」、「台灣獨創簡字，台式中文根本可以獨樹一格」、「長大發現他不是簡體，不繁不簡的」、「筆畫節省到比簡體字還要少，超好笑」、「一開始真的看不懂，是老師邊寫邊講，我才知道這個居然是數」。

此外，一名網友曾在Dcard表示，發現有越來越多台灣人在寫簡體字，但仔細一看才發現這些也不是簡體字，像是「點」大家常寫成下面是「大」的簡寫，但正確的簡體字，下面其實是4個點；「藍」下面只剩下兩橫，讓她笑稱「這些字是怎麼生出來的」。

對此，有內行人解釋，這類文字被稱為「二簡字」，是過去簡體字推行時，因筆畫省略過多而被放棄的方案，但在台灣仍被部分人沿用，尤其像數學中的「數」字，就有這種簡化寫法，全台灣人都能理解。