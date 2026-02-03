富豪級國旅？5天4夜行程每人要價5萬 他驚呼：能去2趟泰國

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友近期發現旅遊網站推出5天4夜的國旅行程，6人小團1人竟要價5萬多。圖為九份。 聯合報系資料照／記者王慧瑛攝影
不少台灣人因國旅價格越來越高，選擇出國旅遊。對此，一名網友分享，近期發現旅遊網站推出5天4夜的國內行程，6人小團1人竟要價5萬多，讓他直呼「根本玩不起」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「國旅1人5萬也太扯」為題，指出近期看到某旅遊網站規劃5天4夜包套行程，路線涵蓋九份、新竹城隍廟、日月潭以及阿里山國家森林遊樂園，且主打包車6人小團、導覽語言包含中英文，每人團費為5萬680元，讓他直呼「盤子富豪等級的國旅，都可以去泰國兩趟了」。

貼文一出後，不少網友咋舌，「政府：不是物價太貴 是你們太窮」、「玩國旅的都是頂級富豪」，但也有人點出高價原因，「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊」、「包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了」、「一分錢一分貨，看你怎麼選擇了，我還是會選擇出國自由行」、「這是包車欸！你自己安排當然不會那麼貴啊」。

不過，也有部分網友指出長輩很愛參加這種旅行團，回應「退休公務員真的超愛跟團國旅，我老爸跟我丈母娘都是」、「台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」、「他們的客群是退休的那些老人們，不是我們！」、「有錢老人不差錢，而且他們是國外、國旅都玩」。

本站曾報導，有網友抱怨國旅住宿費越來越貴，一晚要價近萬元的飯店，房內不但未提供瓶裝水，連紙拖鞋都沒有，雖然理解多數飯店不再提供一次性備品，但就連高價位飯店都不提供基本用品，讓不少網友坦言實在難以接受。

國旅 跟團 行程

不少台灣人因國旅價格越來越高，選擇出國旅遊。對此，一名網友分享，近期發現旅行公司推出5天4夜的國內旅遊行程，六人小團一人竟要價5萬多，讓他直呼「根本玩不起」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

隆冬時節不少台灣人會安排至日本追雪，順便帶小孩歡度寒假，與此同時也出現不少亂象。近日有民眾至北海道旅遊，因行李過多，最終決定捨棄雪靴、玩具等物，留下紙條請飯店協助丟掉，不料事件曝光後引來不少謾罵，雖有

難吃又貴！部落客點名「韓國最雷商圈」：絕不准朋友去

明洞是位於韓國首爾的知名商圈，吸引全世界的國際觀光客前往。知名部落客「台灣妞韓國」發文，稱許多人去韓國總會去明洞逛街，但那邊的小吃攤其實「很雷」，價格也很昂貴，並不推薦去那邊吃飯，對此，有網友笑稱感覺就像台灣人跟遊客說「不要吃西門町路邊攤一樣」。

親友行李掛她名下出事了！因「這一玩具」遭海關攔下 網急勸：別太好心

近年國人出國旅遊比例大增，行程卻不再只是走景點、拍美照，「購物」更成了不少旅客的重頭戲，不過隨著戰利品增加，托運行李額度是否足夠也成為一大考驗，一旦超...

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

草莓季即將到來，不少民眾都趁著產季入手新鮮草莓，但買回家後該怎麼保存，卻讓人相當苦惱。一名網友分享，近期一次買了兩籃草莓，詢問該如何保存？貼文一出後，意外引來水果行、甜點店老闆分享各自的保鮮技巧，讓不少網友直呼長知識。

第一次跟團就踩雷！韓國美妝團「如灌迷湯」 她回神傻眼：刷爆21萬

你有跟團出國的經驗嗎？一名網友分享，近期跟團前往南韓旅遊，行程中安排一間美妝店，意外刷了21萬的保養品，返台後讓她越想越不對勁，詢問是否該飛回韓國辦理退費？貼文一出後，不少網友都建議，去韓國最好自由行，才不會被坑。

