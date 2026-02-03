富豪級國旅？5天4夜行程每人要價5萬 他驚呼：能去2趟泰國

不少台灣人因國旅價格越來越高，選擇出國旅遊。對此，一名網友分享，近期發現旅遊網站推出5天4夜的國內行程，6人小團1人竟要價5萬多，讓他直呼「根本玩不起」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「國旅1人5萬也太扯」為題，指出近期看到某旅遊網站規劃5天4夜包套行程，路線涵蓋九份、新竹城隍廟、日月潭以及阿里山國家森林遊樂園，且主打包車6人小團、導覽語言包含中英文，每人團費為5萬680元，讓他直呼「盤子富豪等級的國旅，都可以去泰國兩趟了」。

貼文一出後，不少網友咋舌，「政府：不是物價太貴 是你們太窮」、「玩國旅的都是頂級富豪」，但也有人點出高價原因，「雖然國旅不便宜，但是大哥這是包車旅遊當然貴啊」、「包車遊單價高是正常的，畢竟少人均攤費用」、「在我看來應該是貴住宿跟包團的關係，想要便宜好玩就去跟別人併團，但要承受有人難搞遲到就是了」、「一分錢一分貨，看你怎麼選擇了，我還是會選擇出國自由行」、「這是包車欸！你自己安排當然不會那麼貴啊」。

不過，也有部分網友指出長輩很愛參加這種旅行團，回應「退休公務員真的超愛跟團國旅，我老爸跟我丈母娘都是」、「台灣的一些長輩真的退休就是到處玩國旅」、「他們的客群是退休的那些老人們，不是我們！」、「有錢老人不差錢，而且他們是國外、國旅都玩」。

本站曾報導，有網友抱怨國旅住宿費越來越貴，一晚要價近萬元的飯店，房內不但未提供瓶裝水，連紙拖鞋都沒有，雖然理解多數飯店不再提供一次性備品，但就連高價位飯店都不提供基本用品，讓不少網友坦言實在難以接受。