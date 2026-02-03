遊日「行李太滿」…他留一排雪靴給飯店惹議 網揭3種處理方式

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
日本北海道玩雪示意圖。 圖／Ingimage

隆冬時節不少台灣人會安排至日本追雪，順便帶小孩歡度寒假，與此同時也出現不少亂象。近日有民眾至北海道旅遊，因行李過多，最終決定捨棄雪靴、玩具等物，留下紙條請飯店協助丟掉，不料事件曝光後引來不少謾罵，雖有部分網友覺得沒問題，但多數人仍認為是垃圾丟了就跑的「失格行為」，並提出處理建議。

近日有民眾在Threads上發文，提到一家四口到北海道旅遊，最後一天發現行李太滿，只好把4人未來極高機率不會再穿的雪靴，連同玩具和雜物一起留在日本，圖上可見到他將靴子沿牆壁排放整齊，並在後方牆上貼上小紙條，委請飯店丟棄。

然而此舉卻在社群上引起兩極化的討論，最後原PO疑似為平息爭端決定刪文，但仍有網友好奇若真的出現不得已需丟棄大量物品的情形，該怎麼處理才適當？

多數網友建議3種方式：首先是想辦法帶回了，如再買個行李箱裝走或郵寄回台；其次可考慮分送給其他需要的旅客；最後，若確定丟棄，也要先向飯店方詢問是否可代為處理、有無費用，再行丟棄。「看看附近郵局寄回來跟垃圾處理費哪個划算啊」、「之前去東京行李箱壞了，後來退房時問了櫃檯人員是否能幫我們處理掉？櫃檯人員說可以還不收錢」、「可以詢問櫃檯看怎麼協助處理或是發文找附近脆友送出，會比這樣放著好啦」、「我看過蠻多人會po在日本社團，送給附近的台灣人」、「我也有遇過那種帶不走的東西，我都花錢給飯店請他們處理」、「要自己處理，或是問櫃檯可能代收付處理費」。

不少人指出此行為不當之處，由於日本與台灣處理垃圾的方式不同，如大型垃圾丟棄便需先行預約與收費，「日本飯店不可以這樣亂丟垃圾，行李箱也不行。日本處理垃圾很麻煩，這是造成別人的困擾，而且丟台灣人的臉」、「廢棄物清理，是需要額外費用」、「先跟櫃檯要大型垃圾袋，然後裝進去。服務人員才會知道這些要當垃圾，不然更高機率會當遺失物處理」。

