難吃又貴！部落客點名「韓國最雷商圈」：絕不准朋友去

明洞是位於韓國首爾的知名商圈，吸引全世界的國際觀光客前往。知名部落客「台灣妞韓國」發文，指出許多人到韓國總會去明洞逛街，但那邊的小吃攤其實「很雷」，價格也很昂貴，並不推薦去那邊吃飯。對此，有網友笑稱感覺就像台灣人跟遊客說「不要吃西門町路邊攤一樣」。

知名部落客「台灣妞韓國」在臉書發文，表示很多人去韓國時會前往明洞逛街，但她認為明洞的小吃攤「很雷」，每當她帶朋友到此地遊玩時，總是會對他們說：「不准吃這些小吃攤」，因為當地的雷店比例太高了，就算是不雷的店價格也很昂貴。

「台灣妞」表示，韓國本地人並不會去明洞吃飯，她吃過3、4次都踩到雷，發誓從此不吃明洞的路邊攤。雖然觀光客踩雷也是旅遊的一部分，但她不希望吃到雷店後說韓國食物都很難吃。

此文一出，不少網友也對明洞小吃攤發表意見，「第一次吃血腸，就是在明洞買，真的很不好吃，還對血腸有陰影」、「剛剛去買了那家巧克力伴手禮店，巧克力超貴超難吃」、「明洞那邊連店家有些都雷，有很多語言的招牌那種基本上我都會避開」、「我每次經過都覺得衛生堪慮」。

還有網友笑稱就像台灣人對待西門町路邊攤一樣，並分享韓國其他地方食物的評價，「這感覺就像，台灣人跟外國人說絕對不要吃西門町路邊攤，一樣的感覺」、「真的，濟州島東門的攤販也價高」、「在弘大吃便宜一半，望遠市場是同價但份量更大」。