親友行李掛她名下出事了！因「這一玩具」遭海關攔下 網急勸：別太好心

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自己因將托運額度借給親戚使用，結果在仁川機場遭海關攔下檢查。圖為南韓首爾仁川機場。(歐新社)
一名網友分享自己因將托運額度借給親戚使用，結果在仁川機場遭海關攔下檢查。圖為南韓首爾仁川機場。(歐新社)

近年國人出國旅遊比例大增，行程卻不再只是走景點、拍美照，「購物」更成了不少旅客的重頭戲，不過隨著戰利品增加，托運行李額度是否足夠也成為一大考驗，一旦超重就得額外付費。近期就有網友提醒，千萬別因為好心或省錢，替親友甚至他人「掛名」托運行李，否則一個不注意，後果恐怕不只是多付錢這麼簡單。

一名網友在Threads分享親身經歷，指出自己因將托運額度借給親戚使用，結果在仁川機場海關攔下檢查，事後才發現，行李中竟被放入侄子在樂天超市買的「玩具手槍」，導致她被帶往檢查區接受盤查。雖然最終確認只是玩具、未受實質處分，但行李被拆封、拍照、反覆確認，仍讓原PO心情大受影響，也直言以後「再也不幫人掛行李」。

貼文曝光後引發大量討論，不少網友感同身受，直言「千防萬防，真的防不了自己人」，也有人認為這類情況根本是把風險轉嫁給別人。還有網友分享自身經驗，曾借出行李箱後未再檢查，結果過海關時才發現夾層內留有刀具，當場被攔下，冷汗直流。也有人感嘆，出國購買疑似違禁物品，卻讓無辜的人承擔後果，實在令人傻眼。

目前依照多數國家的入境規定，托運行李的法律責任屬於掛名旅客本人，無論物品是否為自己購買，只要行李登記在名下，一旦被查出違禁品、未申報物品，相關責任通常難以推卸。即便只是玩具槍、模型或看似無害的小物，在不同國家也可能被認定為管制品，輕則盤查延誤，重則面臨罰款甚至留下紀錄。

綜合討論與旅遊實務經驗，網友也提醒，若真的需要協助他人托運行李，務必親自確認內容物，並了解目的地國家的入境規範；但多數人認為更安全的做法，仍是「婉拒掛名請求」，畢竟出國旅遊圖的是開心與平安，為了一時方便，讓自己承擔未知風險，反而得不償失。

