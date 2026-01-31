草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式
草莓季到來，不少民眾都趁著產季入手新鮮草莓，但買回家後該怎麼保存，卻讓人相當苦惱。一名網友分享，近期一次買了兩籃草莓，詢問該如何保存？貼文一出後，意外引來水果行、甜點店老闆分享各自的保鮮技巧，讓不少網友直呼長知識。
這名網友在社群平台「Threads」表示，自己買了兩籃草莓，但不確定該放常溫還是冷藏，也好奇若放在室溫下究竟能保存幾天？
貼文一出後，留言區有一名甜點店老闆回應「下面鋪廚房紙巾，把草莓的蒂頭葉子那一端全部朝下放，不要疊在一起，最好用大的保鮮盒，草莓上再放一兩張廚房紙巾吸濕，蓋起來放冰箱冷藏保存，草莓就可以維持新鮮比較久」。
此外，也有一名水果行老闆指出「要用報紙把整個籃子包起來，再裝進大塑膠袋綁起來，放冷藏保存，記得草莓不要洗過才冰，會爛掉！」。
對此，「無毒教母」譚敦慈也曾在臉書教學草莓的正確清洗方式，食用前先拔除草莓葉子且不要傷到蒂頭，以清水沖洗約10分鐘，瀝乾後再切除蒂頭即可，並強調避免使用蔬果清潔劑或添加鹽、小蘇打、醋清洗，避免造成農藥殘留。
