快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期一次買了兩籃草莓，詢問該如何保存？示意圖／聯合報系資料照
一名網友分享，近期一次買了兩籃草莓，詢問該如何保存？示意圖／聯合報系資料照

草莓季到來，不少民眾都趁著產季入手新鮮草莓，但買回家後該怎麼保存，卻讓人相當苦惱。一名網友分享，近期一次買了兩籃草莓，詢問該如何保存？貼文一出後，意外引來水果行、甜點店老闆分享各自的保鮮技巧，讓不少網友直呼長知識。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己買了兩籃草莓，但不確定該放常溫還是冷藏，也好奇若放在室溫下究竟能保存幾天？

貼文一出後，留言區有一名甜點店老闆回應「下面鋪廚房紙巾，把草莓的蒂頭葉子那一端全部朝下放，不要疊在一起，最好用大的保鮮盒，草莓上再放一兩張廚房紙巾吸濕，蓋起來放冰箱冷藏保存，草莓就可以維持新鮮比較久」。

此外，也有一名水果行老闆指出「要用報紙把整個籃子包起來，再裝進大塑膠袋綁起來，放冷藏保存，記得草莓不要洗過才冰，會爛掉！」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

對此，「無毒教母」譚敦慈也曾在臉書教學草莓的正確清洗方式，食用前先拔除草莓葉子且不要傷到蒂頭，以清水沖洗約10分鐘，瀝乾後再切除蒂頭即可，並強調避免使用蔬果清潔劑或添加鹽、小蘇打、醋清洗，避免造成農藥殘留。

草莓 冰箱

延伸閱讀

太像了！霍諾德撞臉「得意的一天」商標人物 小編留言神回

日本人100％喜歡「台灣超商1美食」！日本作家自揭：每月吃15個

第一次跟團就踩雷！韓國美妝團「如灌迷湯」 她回神傻眼：刷爆21萬

好市多「新年禮盒」上架！會員齊推這款：一個早上就吃光

相關新聞

草莓季來臨！爆買後苦惱「放常溫還是冷藏」？專家曝正確保存方式

草莓季即將到來，不少民眾都趁著產季入手新鮮草莓，但買回家後該怎麼保存，卻讓人相當苦惱。一名網友分享，近期一次買了兩籃草莓，詢問該如何保存？貼文一出後，意外引來水果行、甜點店老闆分享各自的保鮮技巧，讓不少網友直呼長知識。

第一次跟團就踩雷！韓國美妝團「如灌迷湯」 她回神傻眼：刷爆21萬

你有跟團出國的經驗嗎？一名網友分享，近期跟團前往南韓旅遊，行程中安排一間美妝店，意外刷了21萬的保養品，返台後讓她越想越不對勁，詢問是否該飛回韓國辦理退費？貼文一出後，不少網友都建議，去韓國最好自由行，才不會被坑。

沒講「套餐」算原價錯了嗎？母控早餐店A錢 兩派網友吵翻天

早餐店菜單琳瑯滿目，許多店家會推出套餐組合提供優惠價格。不過，一名媽媽在臉書抱怨，孩子固定在住家附近的早餐店買早餐，長達一年都點「起司蛋餅加一杯大杯紅茶」，每次都付65元；直到最近她自己去買早餐，才驚覺這個組合其實是菜單上的「5號餐」，只要60元。她不滿店家這一年來都算單點價，質疑是否做生意不老實，卻引發網友正反兩極論戰。

老闆喊手腕痛！新人1句話讓他「龍心大悅」 老鳥驚呆：這招夠我學整年

近日一名網友分享，公司來了一名男同事，報到短短一周的時間，就與老闆的關係融洽，令大家十分好奇對方是怎麼辦到的。某天老闆在大家面前轉手腕喊痛…

嘉南羊乳Threads經營爆爭議！行銷公司稱「操作」 小編澄清：每則都是我親手打的

老字號品牌「嘉南羊乳」近期因其在Threads的真誠互動與幽默風格獲得網友好評，掀起品牌轉型話題。不料，一家行銷公司近日卻公開發文表示，該公司協助嘉南羊乳「操作」Threads，並自豪稱此為品牌與代理商「雙向奔赴」的成功案例，引發網友熱議與伴隨而來的失落感。

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

為了保持環境整潔，以及乘車安全，捷運上禁止飲食，違者最重可罰7500元。不過有民眾發現，既然捷運禁止飲食，但為何站內還有出現小吃攤...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。