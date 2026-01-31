第一次跟團就踩雷！韓國美妝團「如灌迷湯」 她回神傻眼：刷爆21萬

你有跟團出國的經驗嗎？一名網友分享，近期跟團前往南韓旅遊，行程中安排一間美妝店，意外刷了21萬的保養品，返台後讓她越想越不對勁，詢問是否該飛回韓國辦理退費？貼文一出後，不少網友都建議，去韓國最好自由行，才不會被坑。

這名女網友在臉書社團「好想去韓國，好康踩雷不藏私」表示，這是第一次參加韓國美妝購物團，行前並未做功課。抵達美妝店後，導遊提醒團員需各自負擔消費額度，隨後店員便向她推薦「頂級保養品」，強調效果顯著、需整套購買才有用，但過程中始終未清楚說明價格，她直呼「當下好像喝了迷湯一樣，結果傻傻刷了21萬左右的台幣」。

這名女網友進一步說明，回台後才驚覺金額過高，因消費日期為1月26日，仍在可申請退款的7天內，焦急詢問「是否要再坐飛機回韓國退，還是可以託有人去韓國幫我退呢？」。

貼文一出後，不少網友都看傻，紛紛表示「妳被宰了，能退費就趕快退，去Olive Young和免稅店，買一堆也不到1萬」、「21萬也太誇張，同行友人怎麼沒拉住妳」、「這是買了全團的額度了吧」、「耳根軟的真的不要參加購物團，有些店沒導遊帶，想離開還走不了」、「21萬台幣，自由行去做醫美也不用那麼貴」、「之前自由行6天5夜，一個人也才花2萬，該玩的都有玩到」、「果然低價團最貴」。

此外，留言區也有不少苦主分享自身經驗，指出「我們家也是，人蔘、保肝被拱到刷11萬，因為同團有4個年輕人擺爛不買，有一個家族刷了30萬」、「第一次跟韓國保肝人蔘團也刷了7、8萬」、「看起來話術都是一樣的，我之前去導遊也是這樣講，我們四個人我是買了4萬多台幣」、「之前家人跟團被帶去購物站買的，後來回台灣後悔是直接拿去台灣的旅行社退」。

對此，不少旅遊達人也提醒，市面上標榜「低價團費」的出國行程，往往會透過購物站來補貼成本，團員在密集推銷與時間壓力下，容易做出非理性消費。民眾報名跟團前，應事先了解行程是否包含購物點，並設定好自身消費底線，避免因一時衝動花下大筆金額，反而讓原本想省錢的旅程，最後變成「因小失大」。