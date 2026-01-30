沒講「套餐」算原價錯了嗎？母控早餐店A錢 兩派網友吵翻天

早餐店菜單琳瑯滿目，許多店家會推出套餐組合提供優惠價格。不過，一名媽媽在臉書抱怨，孩子固定在住家附近的早餐店買早餐，長達一年都點「起司蛋餅加一杯大杯紅茶」，每次都付65元；直到最近她自己去買早餐，才驚覺這個組合其實是菜單上的「5號餐」，只要60元。她不滿店家這一年來都算單點價，質疑是否做生意不老實，卻引發網友正反兩極論戰。

原PO在「爆怨公社」發文表示，孩子每週約2至3次會到該早餐店消費，這一年來都固定點「起司蛋餅+大杯紅茶」，假日早午餐偶爾也會點一樣的內容，長期下來店家都是收65元（蛋餅40元、紅茶25元）。直到某天她心血來潮去買早餐，仔細看了菜單才發現這個組合正是「5號餐」，套餐優惠價只要60元。

原PO當下詢問店家，確認套餐附的飲料規格與單點相同，便質疑為何孩子每天吃一樣的內容，卻總是收比較貴的單點價？店家解釋因為太忙碌，若客人沒主動告知要點套餐，容易沒注意到，並請孩子下次直接說要「5號餐」。這個說法讓原PO難以接受，認為店家開了6年，對自家套餐內容理應很清楚，卻用「太忙」當藉口，讓她感受很差，覺得店家不老實。

貼文一出，引發網友熱烈討論。多數網友認為問題出在原PO身上，「單點本來就是單點價，套餐是套餐價，沒毛病」、「你去麥當勞分開點漢堡、薯條、可樂，店員也不一定會幫你改成套餐」、「菜單白紙黑字寫在那，自己不看怪誰？」、「店家忙的時候真的只會照單全收，沒義務幫你省錢」、「吃了一年才發現，要怪自己沒在看吧」。

不過，也有部分網友替原PO抱不平，認為店家不夠貼心，「雖然單點算原價沒錯，但常客買了一年都沒提醒，觀感確實不好」、「有些用心的店家會主動告知這樣點是套餐比較便宜」、「如果我是店家，看到熟客這樣點，會主動幫忙算優惠價」、「雖然不至於到不老實，但確實不夠會做生意」。

貼文甚至引來餐飲同業現身說法，「忙起來真的沒空幫客人算優惠，客人講什麼就做什麼」、「有時候好心提醒，還會被客人兇說『我就是要單點不行嗎』，所以後來都照客人點的算」。

雖然5元看似小錢，但長期累積下來也是一筆數目，提醒消費者點餐前不妨多花幾秒鐘詳閱菜單，主動選擇優惠組合，才能避免類似爭議，守住自己的荷包。