快訊

北市大安區爆今年首例漢他病毒！7旬翁染病8天亡 住家周邊捕獲2陽性鼠

立院吵一團…王義川當面嗆她「走開啦」 王鴻薇、吳思瑤爆推擠衝突

眼神給出去靈動啦？號稱「中國性商第一人」 陸網紅周媛遭立案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

沒講「套餐」算原價錯了嗎？母控早餐店A錢 兩派網友吵翻天

聯合新聞網／ 綜合報導
針對原PO的抱怨，多數網友認為店家照單收費並無不妥，消費者應自行確認菜單優惠。聯合報系資料照
針對原PO的抱怨，多數網友認為店家照單收費並無不妥，消費者應自行確認菜單優惠。聯合報系資料照

早餐店菜單琳瑯滿目，許多店家會推出套餐組合提供優惠價格。不過，一名媽媽在臉書抱怨，孩子固定在住家附近的早餐店買早餐，長達一年都點「起司蛋餅加一杯大杯紅茶」，每次都付65元；直到最近她自己去買早餐，才驚覺這個組合其實是菜單上的「5號餐」，只要60元。她不滿店家這一年來都算單點價，質疑是否做生意不老實，卻引發網友正反兩極論戰。

原PO在「爆怨公社」發文表示，孩子每週約2至3次會到該早餐店消費，這一年來都固定點「起司蛋餅+大杯紅茶」，假日早午餐偶爾也會點一樣的內容，長期下來店家都是收65元（蛋餅40元、紅茶25元）。直到某天她心血來潮去買早餐，仔細看了菜單才發現這個組合正是「5號餐」，套餐優惠價只要60元。

原PO當下詢問店家，確認套餐附的飲料規格與單點相同，便質疑為何孩子每天吃一樣的內容，卻總是收比較貴的單點價？店家解釋因為太忙碌，若客人沒主動告知要點套餐，容易沒注意到，並請孩子下次直接說要「5號餐」。這個說法讓原PO難以接受，認為店家開了6年，對自家套餐內容理應很清楚，卻用「太忙」當藉口，讓她感受很差，覺得店家不老實。

貼文一出，引發網友熱烈討論。多數網友認為問題出在原PO身上，「單點本來就是單點價，套餐是套餐價，沒毛病」、「你去麥當勞分開點漢堡、薯條、可樂，店員也不一定會幫你改成套餐」、「菜單白紙黑字寫在那，自己不看怪誰？」、「店家忙的時候真的只會照單全收，沒義務幫你省錢」、「吃了一年才發現，要怪自己沒在看吧」。

不過，也有部分網友替原PO抱不平，認為店家不夠貼心，「雖然單點算原價沒錯，但常客買了一年都沒提醒，觀感確實不好」、「有些用心的店家會主動告知這樣點是套餐比較便宜」、「如果我是店家，看到熟客這樣點，會主動幫忙算優惠價」、「雖然不至於到不老實，但確實不夠會做生意」。

貼文甚至引來餐飲同業現身說法，「忙起來真的沒空幫客人算優惠，客人講什麼就做什麼」、「有時候好心提醒，還會被客人兇說『我就是要單點不行嗎』，所以後來都照客人點的算」。

雖然5元看似小錢，但長期累積下來也是一筆數目，提醒消費者點餐前不妨多花幾秒鐘詳閱菜單，主動選擇優惠組合，才能避免類似爭議，守住自己的荷包。

早餐 早餐店 套餐 折價 折扣 抵減優惠

延伸閱讀

外送員偷吃？他叫麥當勞薯條、飲料少一半 過來人揭真相

日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

陸網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」 大陸麥當勞官方回應了

合歡山女警雪中堅守崗位「冷到站內八」 甜美笑容真面目曝光

相關新聞

沒講「套餐」算原價錯了嗎？母控早餐店A錢 兩派網友吵翻天

早餐店菜單琳瑯滿目，許多店家會推出套餐組合提供優惠價格。不過，一名媽媽在臉書抱怨，孩子固定在住家附近的早餐店買早餐，長達一年都點「起司蛋餅加一杯大杯紅茶」，每次都付65元；直到最近她自己去買早餐，才驚覺這個組合其實是菜單上的「5號餐」，只要60元。她不滿店家這一年來都算單點價，質疑是否做生意不老實，卻引發網友正反兩極論戰。

老闆喊手腕痛！新人1句話讓他「龍心大悅」 老鳥驚呆：這招夠我學整年

近日一名網友分享，公司來了一名男同事，報到短短一周的時間，就與老闆的關係融洽，令大家十分好奇對方是怎麼辦到的。某天老闆在大家面前轉手腕喊痛…

嘉南羊乳Threads經營爆爭議！行銷公司稱「操作」 小編澄清：每則都是我親手打的

老字號品牌「嘉南羊乳」近期因其在Threads的真誠互動與幽默風格獲得網友好評，掀起品牌轉型話題。不料，一家行銷公司近日卻公開發文表示，該公司協助嘉南羊乳「操作」Threads，並自豪稱此為品牌與代理商「雙向奔赴」的成功案例，引發網友熱議與伴隨而來的失落感。

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

為了保持環境整潔，以及乘車安全，捷運上禁止飲食，違者最重可罰7500元。不過有民眾發現，既然捷運禁止飲食，但為何站內還有出現小吃攤...

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

台北捷運「優先席」(昔稱博愛座）再成輿論焦點。一名外籍網友昨(28)日中午在Threads曝光一則影片，畫面中一名年長乘客因不滿外籍年輕人坐優先席，當場以英文質問對方：「Are you pregnant? Show me a doctor report.（你懷孕嗎？請出示醫生證明）」，不斷打斷對方頻頻解釋工作後身體不適的說明，態度十分強硬，引發網友熱議。

不是比較！他常住韓國後發現「台灣6個被低估的優點」

長期旅居韓國的台灣人分享指出，許多人以為在國外住久了，會不斷將台灣與當地比較，但實際生活一段時間後，反而不再糾結優劣，而是更清楚感受到不同社會各自的性格。他認為，有些文化特質只有在離開後才會浮現，尤其是那些在台灣生活時被視為理所當然的貼心設計與人際互動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。