老闆喊手腕痛！新人1句話讓他「龍心大悅」 老鳥驚呆：這招夠我學整年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，公司新同事的高超職場生存技巧。示意圖/AI生成
一名網友分享，公司新同事的高超職場生存技巧。示意圖/AI生成

近日一名網友分享，公司來了一名男同事，報到短短一周的時間，就與老闆的關係融洽，令大家十分好奇對方是怎麼辦到的。某天老闆在大家面前轉手腕喊痛，同事們紛紛給出實際建議，沒想到新同事冒出一句話，立刻讀懂老闆的心，讓他驚呼「同事的這招夠我學一整年耶」。

該名網友在threads上分享，辦公室來了一名新同事，才短短一周的時間，就已跟老闆相處融洽，讓大家議論紛紛，好奇對方是怎麼辦到的。而直到某天早上，老闆在大家的面前轉手腕，邊轉邊說「最近感覺手有點痛」，大家紛紛提出實際建議，有人建議冰敷，也有人建議擦藥膏。

沒想到此時，那位新同事突然接話，「老闆，你新買的手表好帥啊」，一句話瞬間讓全場震驚，同時解開大家的好奇心，高超的「職場生存」技巧，令原Po相當佩服，「有時別人的強項就是自己的弱項，同事的這招夠我學一整年耶！」

文章曝光，網友們紛紛表示，「觀察力驚人，他一定有讀犯罪心理學」、「在職場上會做人永遠比會做事情重要」、「老闆有時不是需要員工的產值，是情緒價值」、「第一次老闆會討厭，第二次，第三次，老闆會覺得只有你懂他」、「有些老闆就是愛這一味的」。

不少人也分享類似經驗，「跟公司的人去唱歌，我不小心把老闆的歌給卡了，默默地說了句，『我以為這是原唱，沒人唱，所以就切歌了』」、「之前跟客戶大姐聊天，她說也想跟蔡英文一樣選總統，我不客氣的說沒辦法，再冷冷補一句『要超過40歲才能參選』」、「老闆帶了一個從來沒見過的小姐來銀行，我隨口說『沒見過老闆這麼奉承，一定是老闆的女兒吧』，沒多久，我突然收到老闆娘給我的禮物」。

職場 老闆 情緒價值 新人

相關新聞

嘉南羊乳Threads經營爆爭議！行銷公司稱「操作」 小編澄清：每則都是我親手打的

老字號品牌「嘉南羊乳」近期因其在Threads的真誠互動與幽默風格獲得網友好評，掀起品牌轉型話題。不料，一家行銷公司近日卻公開發文表示，該公司協助嘉南羊乳「操作」Threads，並自豪稱此為品牌與代理商「雙向奔赴」的成功案例，引發網友熱議與伴隨而來的失落感。

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

為了保持環境整潔，以及乘車安全，捷運上禁止飲食，違者最重可罰7500元。不過有民眾發現，既然捷運禁止飲食，但為何站內還有出現小吃攤...

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

台北捷運「優先席」(昔稱博愛座）再成輿論焦點。一名外籍網友昨(28)日中午在Threads曝光一則影片，畫面中一名年長乘客因不滿外籍年輕人坐優先席，當場以英文質問對方：「Are you pregnant? Show me a doctor report.（你懷孕嗎？請出示醫生證明）」，不斷打斷對方頻頻解釋工作後身體不適的說明，態度十分強硬，引發網友熱議。

不是比較！他常住韓國後發現「台灣6個被低估的優點」

長期旅居韓國的台灣人分享指出，許多人以為在國外住久了，會不斷將台灣與當地比較，但實際生活一段時間後，反而不再糾結優劣，而是更清楚感受到不同社會各自的性格。他認為，有些文化特質只有在離開後才會浮現，尤其是那些在台灣生活時被視為理所當然的貼心設計與人際互動。

大杯溫熱手搖飲常變中杯…他讚50嵐沒縮水 網曝更多良心品牌

每逢冬天，許多人會選擇買一杯溫熱的手搖飲來暖身。一名網友發文，稱每次去飲料店買大杯的溫熱飲料時，總是會「自動降為中杯」，只有50嵐不會，讓他大讚良心企業。對此，不少網友也紛紛列舉出不會自動縮水的手搖飲品牌，並認為「這才是應該的」。

