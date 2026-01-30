老闆喊手腕痛！新人1句話讓他「龍心大悅」 老鳥驚呆：這招夠我學整年

近日一名網友分享，公司來了一名男同事，報到短短一周的時間，就與老闆的關係融洽，令大家十分好奇對方是怎麼辦到的。某天老闆在大家面前轉手腕喊痛，同事們紛紛給出實際建議，沒想到新同事冒出一句話，立刻讀懂老闆的心，讓他驚呼「同事的這招夠我學一整年耶」。

該名網友在threads上分享，辦公室來了一名新同事，才短短一周的時間，就已跟老闆相處融洽，讓大家議論紛紛，好奇對方是怎麼辦到的。而直到某天早上，老闆在大家的面前轉手腕，邊轉邊說「最近感覺手有點痛」，大家紛紛提出實際建議，有人建議冰敷，也有人建議擦藥膏。

沒想到此時，那位新同事突然接話，「老闆，你新買的手表好帥啊」，一句話瞬間讓全場震驚，同時解開大家的好奇心，高超的「職場生存」技巧，令原Po相當佩服，「有時別人的強項就是自己的弱項，同事的這招夠我學一整年耶！」

文章曝光，網友們紛紛表示，「觀察力驚人，他一定有讀犯罪心理學」、「在職場上會做人永遠比會做事情重要」、「老闆有時不是需要員工的產值，是情緒價值」、「第一次老闆會討厭，第二次，第三次，老闆會覺得只有你懂他」、「有些老闆就是愛這一味的」。

不少人也分享類似經驗，「跟公司的人去唱歌，我不小心把老闆的歌給卡了，默默地說了句，『我以為這是原唱，沒人唱，所以就切歌了』」、「之前跟客戶大姐聊天，她說也想跟蔡英文一樣選總統，我不客氣的說沒辦法，再冷冷補一句『要超過40歲才能參選』」、「老闆帶了一個從來沒見過的小姐來銀行，我隨口說『沒見過老闆這麼奉承，一定是老闆的女兒吧』，沒多久，我突然收到老闆娘給我的禮物」。