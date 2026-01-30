快訊

嘉南羊乳Threads經營爆爭議！行銷公司稱「操作」 小編澄清：每則都是我親手打的

聯合新聞網／ 綜合報導
嘉南羊乳近日因行銷公司的一篇發文，引發社群經營爭議。圖／嘉南羊乳提供
嘉南羊乳近日因行銷公司的一篇發文，引發社群經營爭議。圖／嘉南羊乳提供

老字號品牌「嘉南羊乳」近期因其在Threads的真誠互動與幽默風格獲得網友好評，掀起品牌轉型話題。不料，一家行銷公司近日卻公開發文表示，該公司協助嘉南羊乳「操作」Threads，並自豪稱此為品牌與代理商「雙向奔赴」的成功案例，引發網友熱議與伴隨而來的失落感。

一名粉絲在Threads發文表示，原本以為所有溫馨回覆皆出自品牌內部員工，得知背後有行銷公司參與後，直言「魔法破滅」、「感覺被騙」，更有網友引用行銷圈名言指出：「好的品牌策略，永遠藏在故事後面；一旦策略本身走到前台，品牌就失去魔法。」

對此，嘉南羊乳小編（網友暱稱「羊編」）於Threads親自發文澄清，強調平台上的每一篇貼文、每一則留言、每一次海巡互動，都是由她本人親手輸入，並非代操或外包。「我是真實存在的一個人，沒有排程、沒有代筆，半夜發文、清晨回留言，只是因為那個時間我還醒著。」她也表示，行銷公司僅協助視覺發想與圖片設計建議，內容與語氣皆由她自行決定並負責。

嘉南羊乳Threads官方帳號隨後也發文說明，承認確實有與行銷公司合作視覺設計，但造成誤會的關鍵在於「用詞不清楚」，對讓粉絲感到不舒服深感抱歉，並感謝網友對品牌與小編的支持。

該名粉絲隨後也親自回覆羊編的說法，表示：「如果大家珍惜的，真的是嘉南羊乳現在這種真實感，那品牌真的應該加薪加爆！甚至幫她組團隊，讓這種能打動人的能力，變成品牌真的能留下來的東西。」也坦言其實平常就有在追羊編的發文，也看得出她是真的喜歡這個品牌，覺得一個對品牌沒有歸屬感的人，不會這樣燃燒自己，表示自己的發文並非出自惡意，對批評她的網友解釋：「如果我這樣就可以毀掉一個品牌的話，你要不要問一下嘉南羊乳40年，是不是努力錯了？我當時真的失落啊！」

事件延燒後，輿論風向逐漸轉向支持羊編，許多網友認為真正應受檢討的是行銷公司不當公開合作細節與用詞失當，反而讓努力經營社群的小編與品牌方承受壓力。「該被炎上的應該是行銷公司，而不是那個用心回每一則留言的員工」、「請幫羊小編加薪、給加班費、發大紅包！」成為多數網友一面倒的回應。

也有網友理性指出，多數品牌皆與行銷公司合作並不罕見，但關鍵不在是否外包，而在於是否保有真誠與一致的品牌聲音，也有人驚訝嘉南羊乳竟然沒有與該行銷公司簽定保密協議(NDA)，表示：「嘉南如果有跟對方簽NDA，那對方這篇發文就死定了。」對此，羊編回應表示理解大家的感受，並再次強調自己對品牌的投入與責任感，感謝大家願意相信與陪伴。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

