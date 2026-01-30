捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

為了保持環境整潔，以及乘車安全，捷運上禁止飲食，違者最重可罰7500元。不過有民眾發現，既然捷運禁止飲食，但為何站內還有出現小吃攤，讓他匪夷所思，反遭網友們吐槽。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，透過圖片可見，捷運站刷卡閘門內的走道旁，停著幾輛尚未營業的小吃攤攤車，讓他質疑「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這種東西」。

文章曝光，網友們紛紛表示「很多捷運站有店家可以跟站內直接交易，第一次看到直接進去的」、「應該有簽約吧，不然也推不進來，可以賣，但不能吃，出站吃」。也有人解釋，「方便上下班乘客買的，當然也是不能在站內吃的」、「這是上班族偏多的捷運站才有」、「一直都有，我還在等早餐車再來耶」。

還有人忍不住吐槽原Po，「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎」、「飛機上有免稅菸可以買，但是不能抽煙，一樣的道理」、「你就知道在台灣有多危險！出個門，都有得吃」。

台北捷運從1996年通車就規定，進站後的車廂與付費區內都不能飲食，主要是因為捷運空間密閉，吃喝容易留下味道、弄髒環境，還可能引來蟑螂、老鼠，甚至影響行車安全。若乘客飲食經勸導不聽，依《大眾捷運法》可處1500元到7500元罰鍰。