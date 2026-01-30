快訊

不滿被吵醒…台南廚師猛刺隔鄰房客「至少36刀」 殺人罪聲押獲准

台64線丟包案死者遭抹黑 政大學務長憤怒：他是我們想培養的人才典範

國造蜂眼雷達升級鷹眼 美製哨兵雷達登台互別苗頭

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
搭乘捷運時禁止飲食，違者最重可罰7500元。聯合報系資料照
搭乘捷運時禁止飲食，違者最重可罰7500元。聯合報系資料照

為了保持環境整潔，以及乘車安全，捷運上禁止飲食，違者最重可罰7500元。不過有民眾發現，既然捷運禁止飲食，但為何站內還有出現小吃攤，讓他匪夷所思，反遭網友們吐槽。

該名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，透過圖片可見，捷運站刷卡閘門內的走道旁，停著幾輛尚未營業的小吃攤攤車，讓他質疑「捷運是不是不能飲食？站內怎麼會有這種東西」。

文章曝光，網友們紛紛表示「很多捷運站有店家可以跟站內直接交易，第一次看到直接進去的」、「應該有簽約吧，不然也推不進來，可以賣，但不能吃，出站吃」。也有人解釋，「方便上下班乘客買的，當然也是不能在站內吃的」、「這是上班族偏多的捷運站才有」、「一直都有，我還在等早餐車再來耶」。

還有人忍不住吐槽原Po，「超市都有賣保險套，所以你會在超市裡愛愛嗎」、「飛機上有免稅菸可以買，但是不能抽煙，一樣的道理」、「你就知道在台灣有多危險！出個門，都有得吃」。

台北捷運從1996年通車就規定，進站後的車廂與付費區內都不能飲食，主要是因為捷運空間密閉，吃喝容易留下味道、弄髒環境，還可能引來蟑螂、老鼠，甚至影響行車安全。若乘客飲食經勸導不聽，依《大眾捷運法》可處1500元到7500元罰鍰。

捷運

相關新聞

捷運禁飲食…他轟站內竟擺小吃攤 反遭吐槽：會在超市愛愛嗎？

為了保持環境整潔，以及乘車安全，捷運上禁止飲食，違者最重可罰7500元。不過有民眾發現，既然捷運禁止飲食，但為何站內還有出現小吃攤...

優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

台北捷運「優先席」(昔稱博愛座）再成輿論焦點。一名外籍網友昨(28)日中午在Threads曝光一則影片，畫面中一名年長乘客因不滿外籍年輕人坐優先席，當場以英文質問對方：「Are you pregnant? Show me a doctor report.（你懷孕嗎？請出示醫生證明）」，不斷打斷對方頻頻解釋工作後身體不適的說明，態度十分強硬，引發網友熱議。

不是比較！他常住韓國後發現「台灣6個被低估的優點」

長期旅居韓國的台灣人分享指出，許多人以為在國外住久了，會不斷將台灣與當地比較，但實際生活一段時間後，反而不再糾結優劣，而是更清楚感受到不同社會各自的性格。他認為，有些文化特質只有在離開後才會浮現，尤其是那些在台灣生活時被視為理所當然的貼心設計與人際互動。

大杯溫熱手搖飲常變中杯…他讚50嵐沒縮水 網曝更多良心品牌

每逢冬天，許多人會選擇買一杯溫熱的手搖飲來暖身。一名網友發文，稱每次去飲料店買大杯的溫熱飲料時，總是會「自動降為中杯」，只有50嵐不會，讓他大讚良心企業。對此，不少網友也紛紛列舉出不會自動縮水的手搖飲品牌，並認為「這才是應該的」。

人工智慧當神諭？「AI跟我說的」成口頭禪 網無奈：一堆人智商下滑

近年來，AI科技快速融入大眾生活，從寫報告、排行程、整理資料，到詢問身體症狀、感情建議，甚至算命占卜，都廣泛被應用在日常生活各層面。隨著使用門檻降低，越來越多人把AI當...

大湖公園驚見「活魚直丟垃圾桶」…釣客曝光原因 網讚：長知識了

近日有網友在Threads指出，日前她前往台北市大湖公園散步時，親眼目睹釣客將「還活著的魚」直接丟進一旁看似廚餘桶的容器，讓她當場愣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。