優先席又見紛爭！長者撂英文嗆外籍客「你懷孕嗎？」 要求出示醫生證明

聯合新聞網／ 綜合報導
捷運優先席（博愛座）屢掀爭議。示意圖，非文中當事人。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
台北捷運「優先席」(昔稱博愛座）再成輿論焦點。一名外籍網友昨(28)日中午在Threads曝光一則影片，畫面中一名年長乘客因不滿外籍年輕人坐優先席，當場以英文質問對方：「Are you pregnant? Show me a doctor report.」（你懷孕嗎？請出示醫生證明），儘管對方頻頻解釋工作後身體不適，他仍不停打斷說明，態度十分強硬，引發網友熱議。

影片曝光後，許多網友直呼誇張，諷刺這類事件為「博愛座之亂」，更有人調侃「哇！用英文發出戰鬥邀請」、「搏鬥座老人特色：一定要撂英文」。不少網友也替外籍乘客抱不平，留言道歉：「代表所有受過教育的台灣人向你致歉，我們真的很抱歉！」該名外籍原PO也回覆表示理解與無奈。

該文也引來同樣在台灣生活的外籍網友留言表示：「我前幾年腳開刀，台灣健保幾乎完全給付，但是手術前就算痛得要死，我也不敢坐捷運博愛座。」

針對類似爭議，北捷過去曾多次說明，優先席並非限定孕婦、長者或身障人士，只要身體不適或有需要者皆可使用；讓座是美德，而非法律義務，並不會因未讓座而受罰。

博愛座 優先席 外籍人士 英文

台北捷運「優先席」(昔稱博愛座）再成輿論焦點。一名外籍網友昨(28)日中午在Threads曝光一則影片，畫面中一名年長乘客因不滿外籍年輕人坐優先席，當場以英文質問對方：「Are you pregnant? Show me a doctor report.（你懷孕嗎？請出示醫生證明）」，不斷打斷對方頻頻解釋工作後身體不適的說明，態度十分強硬，引發網友熱議。

