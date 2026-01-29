不是比較！他常住韓國後發現「台灣6個被低估的優點」

長期旅居韓國的台灣人分享指出，許多人以為在國外住久了，會不斷將台灣與當地比較，但實際生活一段時間後，反而不再糾結優劣，而是更清楚感受到不同社會各自的性格。他認為，有些文化特質只有在離開後才會浮現，尤其是那些在台灣生活時被視為理所當然的貼心設計與人際互動。

臉書粉專「不奇而遇Steve & Sia」發文列出「6個住在韓國後，才發現台灣其實很貼心的地方」。

1、便利生活高度整合

粉專分享，台灣便利商店功能完整，不僅能購物，還能繳費、取件、影印、寄送包裹，甚至成為深夜的臨時支援站。相比之下，韓國雖然生活機能完善，但類似需求往往必須分散到不同地方完成，讓人在台灣時理所當然的便利感，在離開後特別明顯。

2、對需要協助者更有耐心

粉專指出，在台灣，對於行動較慢或需要多次說明的人，服務人員與日常互動者通常更有耐心，願意多解釋一次、多幫一點忙。這種彈性不是效率不足，而是台灣社會習以為常的人情考量，讓生活互動更溫暖。

3、生活配套貼心完整

雖然台灣氣候濕熱或濕冷，城市卻早已提供各種生活配套，例如騎樓、遮雨棚、便利商店與飲料店的密集分布，使日常生活不易受天氣影響。這些細節只有在離開台灣、置身他國時，才會深刻體會其便利與貼心。

4、制度運作保有彈性

在規則與制度的運作上，台灣常保留一定彈性。像是「原則上不行，但願意幫你想辦法」的做法，平時可能顯得模糊，但在真正遇到困難時，這種彈性就成為實際的溫柔與幫助。

5、可以自在做自己

他強調，台灣人較少受到社會眼光的束縛，無論穿著、外表或語言表達，都能保持個人特色。這種自由感在韓國生活時尤為明顯，回到台灣才真正感受到可以安心做自己的舒適環境。

6、人際關係黏著度高

最後，他指出，台灣的人際互動非常有人情味。陌生人之間容易熟絡，熟了之後更願意互相幫助與照應。與韓國人際分明的邊界相比，台灣社會的黏著度和溫暖感，是在國外生活後才特別能體會到的文化特色。