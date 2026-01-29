大杯溫熱手搖飲常變中杯…他讚50嵐沒縮水 網曝更多良心品牌

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友指出許多飲料店的大杯熱飲會縮水成「中杯」，只有50嵐不會縮水。飲料店示意圖。 圖／AI生成
每逢冬天，許多人會選擇買一杯溫熱的手搖飲來暖身。一名網友發文，稱每次去飲料店買大杯的溫熱飲料時，總是會「自動降為中杯」，只有50嵐不會，讓他大讚良心企業。對此，不少網友也紛紛列舉出不會自動縮水的手搖飲品牌，並認為「這才是應該的」。

一名網友在Threads發文，表示他發現在手搖飲店點溫熱的大杯飲料時，許多飲料店常常會自動縮水成中杯，但是50嵐不會縮水，於是大讚50嵐是「良心企業」。

此文一出，不少網友認為溫熱飲不縮水才是應該的，「那些溫熱飲變小杯中杯的店真的是該關一關」、「溫熱飲變中杯的一律不喝」、「這個不是很正常嗎？我平常喝的都這樣」、「真的，好幾間都要減量改中杯，還收大杯的錢」。

有位50嵐的前員工在留言區回應，指出以單茶來說，溫熱的飲品只會加到400cc的茶湯，剩下則倒溫水填滿，奶茶類也都是相同作法，「只有鮮奶茶是1:1製作加熱出杯」。

另有網友分享溫熱飲大杯不縮水的手搖飲品牌，「推一間花好月圓，熱飲升級大杯也是不加價喔」、「迷客夏也是唷」、「特好喝也是」、「清心也是」、「双十八木也是」、「水巷茶弄也是大杯」、「三月春熱飲也不縮水」、「烏弄、可不可也是」。

手搖飲 飲料

相關新聞

