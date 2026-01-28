大湖公園驚見「活魚直丟垃圾桶」…釣客曝光原因 網讚：長知識了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有網友指出她在大湖公園散步時，親眼目睹釣客將「還活著的魚」直接丟進一旁看似廚餘桶的容器。圖為大湖公園。圖／翻攝自台北旅遊網
近日有網友在Threads指出，日前她前往台北市大湖公園散步時，親眼目睹釣客將「還活著的魚」直接丟進一旁看似廚餘桶的容器，讓她當場愣住。由於不認得魚種，也來不及向對方詢問用途，事後越想越在意，於是發文請教，直呼「從沒看過釣魚不是放生、而是把活魚丟進桶裡」的情況，想搞清楚為什麼會有這樣的行為，於是發文拋出疑問。

貼文曝光後，很快有熟悉生態的釣友出面解惑，指出該魚種是俗稱「垃圾魚」的琵琶鼠魚，屬於對台灣水域危害極大的外來入侵種。琵琶鼠魚生命力強、繁殖速度快，且會大量啃食水生植物與原生魚卵，不僅破壞生態鏈，也擠壓原生魚類的生存空間。網友也補充，大湖公園長期受到外來魚種影響，台北市公園處因此配合釣魚活動設置「魚屍處理桶」，專供釣客移除琵琶鼠魚、吳郭魚等外來種，以降低對生態的衝擊。

不少網友看完說明後直呼「長知識了」，有人分享，其實台北市部分公園早就有舉辦釣外來種魚的活動，工作人員會穿著辨識服裝、設立宣導旗幟，希望提高民眾對水域外來種問題的關注。也有網友感嘆，台灣水生外來種問題相當嚴重，卻長期被忽略，這次若不是看到討論，還真不知道原來丟進桶裡不是殘忍行為，而是一種生態管理手段，更有人笑說：「幸好先看到這篇，否則哪天不知情跟別人爭論，會顯得自已好像很笨！」

也有網友分享不同國家措施，指出日本部分湖泊同樣設有外來魚種集中放置區，澳洲的作法更為嚴格，不但設置大型專用處理桶，還明文規定將外來魚再丟回河川是違法行為，甚至曾推出「釣到有標籤的外來魚可領獎金」的措施鼓勵民眾參與清除。留言區也有不少人呼籲，外來種管理不只是釣客的責任，更需要持續的宣導與制度配套，才能在維護生態之間取得更好的平衡。

