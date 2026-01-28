買了個寂寞？ 他拆封見「紙刀片」傻眼 釣出一票苦主：我也被騙過

俗話說「工欲善其事，必先利其器」，但如果花了錢卻買到一支「空殼」，恐怕只會讓人哭笑不得。一名工地師傅近日分享慘痛經驗，他花了190元購買知名的日系品牌美工刀，沒想到拆開包裝一推，裡面竟然只有印得超像刀片的「紙卡」，讓他當場傻眼直呼：「帶了個寂寞！」

原PO在Threads上發文並附上影片，只見他手中拿著一把質感不錯的黑色美工刀，用力推出刀片時，滑出來的卻是一張軟趴趴的銀色紙片；紙片上甚至還印有刀片的紋路與品牌Logo，乍看之下與真刀片幾乎無異。原PO無奈表示，原本以為買來就能直接用，結果準備大展身手時才發現「武器」根本不存在，只能看著這張「紙刀片」苦笑。

這段影片曝光後，意外引發大批苦主共鳴。許多網友紛紛留言，「原來不是只有我」、「想當初我也被這把騙了」、「我也在日本買過，興高采烈想用，結果推出來是軟的」、「買第一把老闆沒說，買第二把老闆才特別強調裡面沒刀片，看來很多人被騙」。

有內行網友指出，這款美工刀是日本知名工具品牌Tajima（田島）的產品，該品牌部分型號的美工刀在販售時確實不附贈刀片，僅有一張示意用的紙卡。網友笑稱：「T牌出了名的小氣，刀片要另外買」、「這叫安全考量，讓客人買了還能帶上飛機」、「高級貨是沒在附贈品的」。

雖然被擺了一道，但原PO也幽默回應網友的調侃。面對大家說他是「飛花摘葉皆可為刀」的境界，或是要「注入念能力」才能使用，他笑回自己「修行不夠」，並感謝大家讓他知道自己並不孤單。下次購買這類專業美工刀時，記得先檢查包裝說明或順手多買一盒備用刀片，以免到了工地才發現無刀可用。