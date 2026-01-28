快訊

智商160！台灣13歲小天才九年前錄取紐約大學 成校史上最年輕大學生

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

買了個寂寞？ 他拆封見「紙刀片」傻眼 釣出一票苦主：我也被騙過

聯合新聞網／ 綜合報導
部分美工刀為了安全，販售時不附刀片，僅有示意紙卡。示意圖／Ingimage
部分美工刀為了安全，販售時不附刀片，僅有示意紙卡。示意圖／Ingimage

俗話說「工欲善其事，必先利其器」，但如果花了錢卻買到一支「空殼」，恐怕只會讓人哭笑不得。一名工地師傅近日分享慘痛經驗，他花了190元購買知名的日系品牌美工刀，沒想到拆開包裝一推，裡面竟然只有印得超像刀片的「紙卡」，讓他當場傻眼直呼：「帶了個寂寞！」

原PO在Threads上發並附上影片，只見他手中拿著一把質感不錯的黑色美工刀，用力推出刀片時，滑出來的卻是一張軟趴趴的銀色紙片；紙片上甚至還印有刀片的紋路與品牌Logo，乍看之下與真刀片幾乎無異。原PO無奈表示，原本以為買來就能直接用，結果準備大展身手時才發現「武器」根本不存在，只能看著這張「紙刀片」苦笑。

這段影片曝光後，意外引發大批苦主共鳴。許多網友紛紛留言，「原來不是只有我」、「想當初我也被這把騙了」、「我也在日本買過，興高采烈想用，結果推出來是軟的」、「買第一把老闆沒說，買第二把老闆才特別強調裡面沒刀片，看來很多人被騙」。

有內行網友指出，這款美工刀是日本知名工具品牌Tajima（田島）的產品，該品牌部分型號的美工刀在販售時確實不附贈刀片，僅有一張示意用的紙卡。網友笑稱：「T牌出了名的小氣，刀片要另外買」、「這叫安全考量，讓客人買了還能帶上飛機」、「高級貨是沒在附贈品的」。

雖然被擺了一道，但原PO也幽默回應網友的調侃。面對大家說他是「飛花摘葉皆可為刀」的境界，或是要「注入念能力」才能使用，他笑回自己「修行不夠」，並感謝大家讓他知道自己並不孤單。下次購買這類專業美工刀時，記得先檢查包裝說明或順手多買一盒備用刀片，以免到了工地才發現無刀可用。

刀片 工地 文具店 日本

延伸閱讀

美工刀挖穿木板牆行竊 還盜賣被害人帳戶給詐團

星級飯店也中鏢！業內人點名「3樣東西」超髒 釣出一票房務點頭：都自己帶

廣告被偷開！業者淚曝外送平台對帳單 釣出一票苦主：飯捲1根只賺1元

日機場因一把美工刀大亂！前員工曝「管制區4不可丟」 曝店鋪最慘下場

相關新聞

買了個寂寞？ 他拆封見「紙刀片」傻眼 釣出一票苦主：我也被騙過

俗話說「工欲善其事，必先利其器」，但如果花了錢卻買到一支「空殼」，恐怕只會讓人哭笑不得。一名工地師傅近日分享慘痛經驗，他花了190元購買知名的日系品牌美工刀...

老闆放話隨便點卻「偷偷刪單」…尾牙聚餐秒變照妖鏡 網一面倒勸快逃

年末尾牙季到來，不少公司陸續舉辦聚餐，犒賞員工一年來的辛勞，原本應該是歡樂、放鬆的時刻，卻也屢屢引發話題。近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司...

講話不流暢 依賴AI導致數位失智？網曝正確用法「高強度腦力激盪」

隨著ChatGPT、Gemini等生成式AI工具普及，許多工作者已習慣將其作為日常輔助，從寫信、翻譯到寫程式都能一鍵搞定。然而，過度依賴AI是否會造成「大腦萎縮」...

汐止公車座椅「髒到遊民不敢坐」 居民批：懷疑自己是幾等公民

新北市汐止地區民眾近日在臉書社團「汐止集團」反映，藍39公車車況老舊、座椅骯髒破損，直言「這是什麼第四線、第五線城市的公車嗎？」引發網友共鳴。貼文中附上的照片顯示，座椅表面出現嚴重氧化、泛白粉塵伴隨大量污漬，讓乘客質疑公車的基本清潔與維護是否有到位。

外送員偷吃？他叫麥當勞薯條、飲料少一半 過來人揭真相

不少人都有使用外送平台的習慣，一名網友分享，近期用外送平台訂購麥當勞，餐點送達後卻發現薯條份量明顯不足，飲料也只剩半杯，讓他懷疑外送員在途中「偷吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

八方雲集Google僅3顆星？愛好者抱屈 網揭關鍵：吃100次也不會評分

在如今的網路時代，不少人會先去搜尋餐廳的Google評分，才會確定是否前往用餐。一名網友發文，稱他發現八方雲集的Google評分一直都不高，僅在3顆星左右，但它的餐點明明很好吃、服務也不錯，不明白為何評分不高。對此，網友們指出通常連鎖店出問題時客人才會去留下負評，因此評分通常不高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。