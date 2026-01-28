老闆放話隨便點卻「偷偷刪單」…尾牙聚餐秒變照妖鏡 網一面倒勸快逃

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友抱怨公司舉辦尾牙吃燒肉時，老闆拋出一句「隨便點」，卻默默將她的點餐內容刪掉。圖／AI生成
年末尾牙季到來，不少公司陸續舉辦聚餐，犒賞員工一年來的辛勞，原本應該是歡樂、放鬆的時刻，卻也屢屢引發話題。近日有一名網友在Dcard發文抱怨，公司舉辦尾牙吃燒肉時，老闆拋出一句「隨便點」，卻默默將她的點餐內容刪掉，讓她滿頭問號，直呼這場尾牙不但沒有被慰勞，反而吃得相當委屈，也引來大批網友關注與討論。

原PO表示，聚餐當天老闆把點餐平板交給她，她便點了約800元左右的牛肉與刺身，自認已相當克制。沒想到平板被老闆拿回「加點」後，自己點的品項卻遲遲未上桌，詢問之下，老闆才一臉疑惑地回應「那是你點的喔？」並要她先吃桌上剩下的餐點。原PO無奈表示，桌上其實只剩下豬肉與零星海鮮，也補充平時私下與朋友到同一間燒肉店，兩人消費動輒四、五千元，最後忍不住詢問網友：「老闆這樣的行為，大家會給幾分？」

貼文曝光後，不少網友替原PO抱不平，直言這種情況「不想請就不要辦」，還有人形容是「口袋不深卻愛裝派頭」、「嘴上大方，實際小氣」，更有網友酸說，若真的怕員工點貴，不如直接選吃到飽餐廳，省得事後刪單又尷尬。也有人認為這根本是言而無信，甚至建議原PO乾脆照老闆說的吃完再點最貴的，「讓他知道這句話有多重」。不過也有少數人分享相反經驗，表示自己遇過老闆覺得員工點太便宜是在「看不起他」，反而主動升級成最貴套餐，形成強烈對比。

至於未來該如何面對，不少留言更是直接勸退，認為「連吃飯都這樣斤斤計較，別期待薪水和獎金能多好」、「尾牙不大方，平時一定也很小氣」，有人直言若是自己，年後就會準備離職，也有人毫不留情給出「0分」評價，直指這樣的公司與老闆，早點看清、早點換環境，或許才是對自己最好的選擇。

尾牙 燒肉 離職 薪水 吃到飽 抱怨

