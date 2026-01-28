快訊

講話不流暢 依賴AI導致數位失智？網曝正確用法「高強度腦力激盪」

聯合新聞網／ 綜合報導
網友建議應保持查證與邏輯引導的習慣，才能駕馭AI而非被AI取代。示意圖／Ingimage
隨著ChatGPTGemini等生成式AI工具普及，許多工作者已習慣將其作為日常輔助，從寫信、翻譯到寫程式都能一鍵搞定。然而，過度依賴AI是否會造成「大腦萎縮」？有網友近日發文感嘆，自己現在每天都離不開AI，但卻發現思考能力似乎逐漸退化，甚至連面對客戶說話都變得卡卡，引發討論。

原PO在Dcard以「越用ChatGPT越笨的感覺」為題發文，表示現在每天都會使用AI工具，雖然變得很擅長下指令、設關鍵字，但卻感覺自己思考頻率越來越少。他擔憂地表示，如果哪天這些工具消失了，自己恐怕會被打回原形甚至退化；更讓他焦慮的是，近期面對客戶時，講話反而變得不流暢，懷疑是過度依賴AI導致社交與語言組織能力下降，不禁懷疑這項工具帶來的影響究竟是好是壞。

貼文一出，引發不少網友共鳴。有網友坦言確實意識到AI的發明目的就是讓人產生依賴，因此堅持先自己思考與實作，僅將AI作為查詢單詞的輔助，以免太早喪失能力淪為廢物；也有人抱怨AI有時會講話含糊其詞，讓人感覺像是在裝傻或被欺騙。

不過，另一派網友則認為AI是否會讓人變笨，取決於使用者的心態。一名準備考室內配線證照的網友反駁，他拿AI來輔助複雜的電工計算，若無法理解就會一層一層追問原理，這個過程其實非常消耗腦力，並不會因此變笨；也有網友分享使用心得，大力推薦Claude這款AI工具，形容它如同諸葛孔明般神機妙算，解決了工作上許多難題。

對此，有內行網友點出關鍵，認為使用AI其實更考驗邏輯能力。他指出不能像聊天一樣隨意提問，必須快速理順邏輯，並根據AI的回答來決定下一步如何引導到自己要的方向。這名網友也提到，使用過程中會產生習慣性懷疑，只要是AI提供的價值資訊，都會下意識花時間驗證，這反而是一種高強度的腦力激盪，只要保持批判性思考，AI就是提升效率的神隊友，而非讓大腦怠惰的元凶。

AI ChatGPT Gemini 人工智慧 Dcard 失智

