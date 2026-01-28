快訊

手扶梯左右站滿…北捷趕路男硬闖爆衝突 鄉民嘆：講借過很難嗎

一名男子為了左側通行，跟另外兩名男子起爭執，多數人認為「說借過就可以了」。示意圖。聯合報系資料照
台北捷運目前鼓勵兩側手扶梯都可以站立，不再推廣「左側通行」，不過多數民眾仍習慣靠右，日前有新聞報導，去年有位民眾想在手扶梯左側快速通過，遇到前方民眾站在左右兩側，於是爆發衝突，判決出來後，多數網友回應「喊個借過兩個字很難嗎？」

去年3月一名男子想從台北捷運的左側手扶梯走動時，發現兩側被兩名男子佔據，他急著趕路所以從中間通過，結果兩名男子突然說了一句「下次走樓梯」。短短5個字讓趕路男惱火，三人爆發衝突，事後該案一路上訴到高等法院。然而根據台北捷運宣導「緊握扶手、站穩踏階」8字訣，並且強調「兩側皆可站立」，維護乘客的安全，因此左右兩側都可以站立，避免奔跑發生危險。

最終，趕路男被判拘役30天，可易科罰金，有網友轉貼至PTT，多數網友回應「在手扶梯上面跑的都是智障」、「趕時間不會走樓梯嗎？」、「這樣跟看到紅燈硬闖有什麼兩樣？」、「北捷都在宣導兩側可站立了，為什麼要讓？」、「不是很急嗎？還可以跟人吵架？」、「電扶梯是用來站的，不是用來跑的」。

也有網友認為，只要說一句借過就好，直言「講個『借過』很困難嗎？」、「趕時間講借過或走樓梯啊」、「可以對向左站的人喊『借過』啊」、「說句『借過』不就好了嗎」；此外有人表示，為了安全考量，趕時間應該選擇走樓梯，指出「急的話就走樓梯吧」、「本來趕路就走樓梯」。

