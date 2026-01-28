快訊

汐止公車座椅「髒到遊民不敢坐」 居民批：懷疑自己是幾等公民

聯合新聞網／ 綜合報導
一名汐止民眾反映公車座椅髒到不敢坐。公車示意圖，與新聞無關。 聯合報系資料照
一名汐止民眾反映公車座椅髒到不敢坐。公車示意圖，與新聞無關。 聯合報系資料照

新北市汐止地區民眾近日在臉書社團「汐止集團」發文，搭藍39公車時發現車況老舊、座椅骯髒破損，直言「這是什麼第四線、第五線城市的公車嗎？」引發網友共鳴。貼文中附上的照片顯示，座椅表面出現嚴重氧化、泛白粉塵伴隨大量污漬，質疑公車的基本清潔與維護是否有到位。

網友反映藍39公車車況老舊，座椅表面嚴重氧化、汙損。圖擷自臉書社團「汐止集團」
網友反映藍39公車車況老舊，座椅表面嚴重氧化、汙損。圖擷自臉書社團「汐止集團

不少網友留言批評，不僅藍39，藍21、藍23、711等路線也存在類似問題，有人表示「包包和膝蓋都會卡到白粉」、「坐椅頭靠超噁心」、「髒到連遊民都不敢坐」，質疑是否因為地處汐止社后、樟樹等地區，公共運輸品質被忽視。更有民眾直言「同樣在昆陽等車，藍36車新又多，為什麼汐止的就這麼差？」、「髒到讓人懷疑自己是幾等公民」。

也有網友指出，光華巴士缺司機，導致藍23尖峰時段班距拉長，半小時出一班車，部分司機開車過急，甚至有兒童因煞車跌落座位的情況，安全帶損壞卻未修繕，令人憂心行車安全。

對此，有知情人士回應，部分老舊車輛為備用車，且已使用將近14年，預計今年將逐步汰換，部分路線也將引進電動公車。也有網友直接點名在地國民黨立委廖先翔能否先幫忙爭取改善空間，原PO表示，相關問題已多次向市府信箱與公運處反映，得到的僅是「官方回應」，並未實際改善。

有地方居民呼籲，選舉將至，地方民代應積極爭取公車更新與清潔維護，確保基本乘車品質與安全，期待相關單位能正視汐止地區公共運輸環境落後的問題，儘速改善。

公車 汐止

