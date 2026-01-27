外送員偷吃？他叫麥當勞薯條、飲料少一半 過來人揭真相

不少人都有使用外送平台的習慣，一名網友分享，近期用外送平台訂購麥當勞，餐點送達後卻發現薯條份量明顯不足，飲料也只剩半杯，讓他懷疑外送員在途中「偷吃」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己透過外送平台點麥當勞外送，拿到餐點後發現薯條只剩半包，飲料也少了一半，讓他相當傻眼，直呼「外送員是肚子很餓偷吃我的薯條嗎？連飲料都喝那麼多」。

貼文一出後，不少網友都表示「薯條長這樣正常，飲料估計打翻」、「外送員沒有那麼餓，而且封口貼紙又是完整的，是麥當勞內部的問題」、「封條好好的，你怎麼覺得是外送員偷吃…」、「你拿到的紙袋封條沒被開過就不是外送員偷吃」、「有可能漏了，蓋子真的很爛」、「麥當勞在紙袋跟杯上都貼紙膠帶，就是防外送員偷吃，所以你只要確認紙膠帶沒問題，那就是出餐的麥當勞沒裝滿薯條，飲料當然有可能是漏了，但比較不可能是偷喝」。

此外，留言區也引來自稱外送員的網友回應「我是一個大概跑7年的外送員，以我來猜測大概就是飲料翻了，外送員沒跟你說，只想直接結束訂單快走而已，以影片來看應該是沒偷吃疑慮。外送員雖然有某些垃圾的可悲偷餐狗，但大部分都是不會去做這種事的…」。