八方雲集Google僅3顆星？愛好者抱屈 網揭關鍵：吃100次也不會評分

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發現八方雲集的Google評分一直都不高，僅在3顆星左右。 聯合報系資料照

在如今的網路時代，不少人去餐廳前會先搜尋Google評分，再決定是否前往用餐。一名網友發文，他發現八方雲集的Google評分一直都不高，僅在3顆星左右，但它的餐點明明很好吃、服務也不錯，不明白為何評分不高。對此，網友們指出連鎖店通常是有狀況時客人才會去留下負評，因此評分通常不高。

一名網友在Threads發文，表示他發現八方雲集的Google評分普遍在3顆星左右，算是蠻低分的，可是它的牛肉麵和韓式水餃明明很好吃、服務也不錯，屬於平民美食，疑惑評分不高的原因。他在詢問網友們的意見之餘，也感嘆「可以看出餐飲業不好做」。

此文一出，不少網友指出連鎖店評分不高的原因，「因為連鎖店大家比較少主動去評分，通常都是出問題才會去評分」、「滿意的人不一定會留好評，不滿意的人一定會留負評」、「一般只有單店會很注重Google評論，八方的規模，除非發生重大公關危機，一般都是看營收跟淨利數字」。

也有網友對Google評分提出個人意見，「因為3星就是正常的店，然後事實上5星的店通常都比3星的還難吃，好吃的大概都是4星上下」、「這種價格的小吃店三星差不多吧」、「比那種五星贈送東西的店家好很多，至少不造假，日本的店家很多都三星而已」、「3星上下才是正常評論分數，4.5+評價店家根本是靠洗出來的」。

還有網友分享喜歡的八方雲集餐點，「牛肉麵確實不錯」、「八方水餃我覺得算是頂了」、「超喜歡八方雲集的鍋貼跟紅茶，但的確沒有去留過評價」、「下班買晚餐的地方，吃了100次也沒有特別去評論，鍋貼很好吃、酸辣湯很好喝」。

八方雲集 負評 餐飲業 Google

