快訊

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

2026新北市長藍本周提名協調 劉和然：不會帶交換條件的感覺去談

日本「壽退社」還不是死語 令和時代男性結婚辭職增加

聽新聞
0:00 / 0:00

空服員忙翻！他勸飛機行李架別放1物 一票苦主：直接變水簾洞

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友搭機遇到飛機行李架上灑水事件。 示意圖／Ingimage
一名網友搭機遇到飛機行李架上灑水事件。 示意圖／Ingimage

搭乘飛機時應注意個人物品是否放置妥當，以免造成空服人員及其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出飛機上空服員正在清理打翻水壺的照片，感嘆飛機已經呼籲過乘客不要把水壺放在行李架上，有乘客卻不聽，導致起飛後水灑了一地，空服人員還要花時間清理。對此，許多網友也透露此情況經常發生，並非首例。

一名網友在Threads發文，PO出一張飛機上空服員正在清理打翻水壺的照片，無奈地表示飛機已經跟乘客說過不要把水放在機艙的行李架上，有位乘客就是講不聽，導致飛機起飛後水從架子上整個灑出來，全部空服員還要在起飛前整理。

原PO表示，除了清理外，空服員還要安撫被水灑到的乘客，而那名當事人卻還在玩影音系統，似乎與他無關。原PO呼籲搭乘飛機的旅客，除了行動電源，更不要把水壺放到行李架上，以免造成空服員的麻煩。

此文一出，許多網友紛紛分享類似經歷，指出雖然航空公司都會呼籲不要將水壺放在架子上，卻總是有人不聽，「我前幾天搭國泰的時候，後座有位大媽也是硬要放水壺，空服員就一直跟她說不行放，大媽硬要放」、「曾經的苦主路過，老人帶保溫杯放上面也是沒鎖緊，我的相機包放旁邊也是被弄濕」、「之前當過水簾洞苦主，跟隔壁阿姨說不行把水放上面，她卻說沒關係，後來直接變水簾洞，我還差點被保溫瓶砸到」。

也有內行網友指出水會灑出來的原因，「不要放在頭上cabin的是開過的瓶裝水、飲料、自帶保溫杯等液體類，會因為飛機艙壓變化而滲漏，而全新未拆封的不會」。

目前沒有相關法規限制水壺放置的地方，不過也有網友建議要用罰款或列入黑名單來制止類似行為，「認真覺得該罰款就要罰款」、「肇事者真的要列黑名單，這些人都在傷害善良的客戶」。

另有空服員留言，透露確實發生過行李從架子上掉下來砸到其他乘客的事件，肇事者先一步離開機艙，留下疼痛不已的受害乘客，空服員雖然已盡力安撫受害者，也為他採取了急救措施，但受害者還是威脅要提告航空公司。

飛機 行李箱 空服員 水壺 保溫杯

延伸閱讀

超商內「這地方」別停留！ 店員曝心聲：顧客糗樣全看光

搭長途飛機遇缺德乘客！腳踏前座扶手、狂踢椅背 1舉動更惹公憤

他在好市多買紅酒驚見簡體字 不解問：為何從中國進口

遇到奧客怎報復？店員1招巧妙使壞 一票同業認了：原來不只我

相關新聞

空服員忙翻！他勸飛機行李架別放1物 一票苦主：直接變水簾洞

搭乘飛機時應注意個人物品是否放置妥當，以免造成空服人員或其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出飛機上空服員正在清理打翻水壺的照片，感嘆飛機已經呼籲過乘客不要把水壺放在行李架上，有乘客卻不聽，導致起飛後水灑了一地，空服人員還要花時間清理。對此，許多網友也透露此情況經常發生，並非先例。

遇到奧客怎報復？店員1招巧妙使壞 一票同業認了：原來不只我

店員面對不禮貌的奧客時該如何「報復」呢？一名從事服務業的網友發文，稱他遇到不禮貌的客人時，總是會在找錢時故意找「很舊的零錢」給他，此文引起諸多從事服務業的網友共鳴，並分享其他巧妙的報復手段。

不談政治只談酒！阿伯戴「燒酒進步黨」帽爆紅 網一看入黨資格秒放棄

台灣政黨生態多元，規模大小不一的團體數量相當可觀，近日就有網友在Threads分享在捷運上看到的畫面，他貼出一張照片，一名...

浴巾共用、內褲混洗？長大才發現家裡「這些習慣超噁」 網一看秒共鳴

每個家庭都有一套自己的生活方式，但長大後才驚覺其中隱藏的問題並不少。許多看似平常的習慣，從小就被沿用下來，隨著個人的衛生意識提升或生活經驗累積，人們才會發現這些行為可能帶來健康風險...

國道驚見「台版霍諾德」高空走鋼索！ 網跪了：這才是真英雄

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀登台北101的壯舉，引發全球關注。然而，就在大家瘋狂追星的同時，有民眾開車行經國道一號中壢路段，驚見高壓電塔間的電纜上竟然「有人在走」，驚險畫面曝光後，讓大批網友肅然起敬，直呼這難度完全不輸攀登101。

搭長途飛機遇缺德乘客！腳踏前座扶手、狂踢椅背 1舉動更惹公憤

搭長途機若遇到缺德乘客，實在令人困擾！有台灣女生在社交平台公審，透露近日搭乘飛機時遇到後方女乘客，屢次將腳晾放在她座位扶手，提醒多次不果更被瘋狂踢椅背，主動抬起對方腳還被踢手，氣炸形容「第一次搭飛機搭到這麼沒素質的人」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。