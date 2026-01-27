空服員忙翻！他勸飛機行李架別放1物 一票苦主：直接變水簾洞

搭乘飛機時應注意個人物品是否放置妥當，以免造成空服人員及其他乘客的困擾。一名網友發文，曬出飛機上空服員正在清理打翻水壺的照片，感嘆飛機已經呼籲過乘客不要把水壺放在行李架上，有乘客卻不聽，導致起飛後水灑了一地，空服人員還要花時間清理。對此，許多網友也透露此情況經常發生，並非首例。

一名網友在Threads發文，PO出一張飛機上空服員正在清理打翻水壺的照片，無奈地表示飛機已經跟乘客說過不要把水放在機艙的行李架上，有位乘客就是講不聽，導致飛機起飛後水從架子上整個灑出來，全部空服員還要在起飛前整理。

原PO表示，除了清理外，空服員還要安撫被水灑到的乘客，而那名當事人卻還在玩影音系統，似乎與他無關。原PO呼籲搭乘飛機的旅客，除了行動電源，更不要把水壺放到行李架上，以免造成空服員的麻煩。

此文一出，許多網友紛紛分享類似經歷，指出雖然航空公司都會呼籲不要將水壺放在架子上，卻總是有人不聽，「我前幾天搭國泰的時候，後座有位大媽也是硬要放水壺，空服員就一直跟她說不行放，大媽硬要放」、「曾經的苦主路過，老人帶保溫杯放上面也是沒鎖緊，我的相機包放旁邊也是被弄濕」、「之前當過水簾洞苦主，跟隔壁阿姨說不行把水放上面，她卻說沒關係，後來直接變水簾洞，我還差點被保溫瓶砸到」。

也有內行網友指出水會灑出來的原因，「不要放在頭上cabin的是開過的瓶裝水、飲料、自帶保溫杯等液體類，會因為飛機艙壓變化而滲漏，而全新未拆封的不會」。

目前沒有相關法規限制水壺放置的地方，不過也有網友建議要用罰款或列入黑名單來制止類似行為，「認真覺得該罰款就要罰款」、「肇事者真的要列黑名單，這些人都在傷害善良的客戶」。

另有空服員留言，透露確實發生過行李從架子上掉下來砸到其他乘客的事件，肇事者先一步離開機艙，留下疼痛不已的受害乘客，空服員雖然已盡力安撫受害者，也為他採取了急救措施，但受害者還是威脅要提告航空公司。