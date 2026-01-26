遇到奧客怎報復？店員1招巧妙使壞 一票同業認了：原來不只我

快訊

一名從事服務業的網友遇到不禮貌的客人時，總是會故意找「很舊的零錢」給他。 示意圖／Ingimage
店員面對不禮貌的奧客時該如何「報復」呢？一名從事服務業的網友發文，稱他遇到不禮貌的客人時，總是會在找錢時故意找「很舊的零錢」給對方。此文引起諸多從事服務業的網友共鳴，並分享其他巧妙的報復手段。

一名網友在Threads發文，PO出收銀台的照片，只見裡面有亮閃閃的新硬幣，但也有較為骯髒的舊硬幣。原PO表示他作為服務業的店員，每次遇到不禮貌的客人時，回應的手段就是故意找很舊的零錢給他。

此文一出立刻引起不少同行的共鳴，「原來不是只有我這樣」、「我也會，然後有禮貌態度好的，直接拿最亮的給對方」、「我也是」、「我以為只有我這樣做過」、「原來這不是小眾的報復，而是大家都這麼做過」、「紙鈔也要舊舊爛爛的，不然那口氣吞不下」。

還有網友分享其他報復手段，諸如不道謝、用銅板找錢等等，「我也會，而且不跟他說謝謝」、「會假裝沒有500了，全部給他100」、「氣到連看都不看他，謝謝也不說」、「找他5個10塊或5塊，是我能做到的最大報復」、「我最大的報復就是不會跟他說謝謝」、「假裝沒有百鈔，所以用銅板找錢」。

也有網友分享實際行動後的經驗，「我遇過客人收到這種錢很不爽的說：『你這錢怎麼這麼髒，換一個乾淨的給我』，然後我又默默換了一個髒的給他」、「我很久之前在7-11這樣，然後他丟回來還客訴我」。

