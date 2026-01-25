不談政治只談酒！阿伯戴「燒酒進步黨」帽爆紅 網一看入黨資格秒放棄

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
喝酒示意圖。（ingimage）
台灣政黨生態多元，規模大小不一的團體數量相當可觀。近日就有網友在Threads分享在捷運上看到的畫面，他貼出一張照片，一名阿伯頭戴黑色鴨舌帽，帽子正面寫著「燒酒進步黨」，還搭配酒類圖樣，側邊更印有台語標語「嚕飲嚕好額」，讓他忍不住拍照上傳並笑說「超好笑，查了一下還真的有這個黨，請問哪裡可以入黨？」貼文曝光後迅速吸引大量網友圍觀。

隨著討論擴散，也有不少網友好奇「燒酒進步黨」是否真的存在。實際上「燒酒進步黨」並非正式向政府登記的政治組織，而是民間愛好飲酒文化人士所組成的非正式團體，成員強調「不談政治，只談酒」，性質皆偏向聯誼與交流。雖然帶有玩笑意味，但這類團體往往自訂規則，特別重視「酒品」，若有人酒後失態、鬧事或影響他人，便可能被「除名」，在圈內反而被視為頗有紀律的存在。

貼文底下也釣出自稱「內部人士」的留言，一名網友分享，自己的叔公正是該團體的第一任黨主席，年逾86歲仍精神奕奕，還特地補充「沒有肝硬化喔」。他也透露除了帽子之外，成員其實還有專屬背心，而傳聞中的入黨門檻是一瓶高粱酒，份量大約是600到750毫升，喝完還會用酒「漱口」，讓不少網友看完後自嘲「這個資格我可能不行」，笑稱光是門檻就已經刷掉一票人。

其他網友的留言同樣充滿幽默感，有人直呼「突然想入黨了」、「我想要那頂帽子，以後當個酷老頭」，也有人稱讚黨規嚴謹，「酒品不好立刻除籍，很有魄力」。還有網友發揮想像力，笑說「感覺上台政見發表時都是醉的」、「別人都在忙他們都在茫」，甚至調侃「不會貪污，但會貪杯」、「進步的不是燒酒，是你們的肝指數啊」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

執政黨 政見 肝硬化 酒精

