浴巾共用、內褲混洗？長大才發現家裡「這些習慣超噁」 網一看秒共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友爆料自己家的「壞生活習慣」，引發大量網友共鳴。示意圖／ingimage
每個家庭都有一套自己的生活方式，但長大後才驚覺其中隱藏的問題並不少。許多看似平常的習慣，從小就被沿用下來，隨著個人的衛生意識提升或生活經驗累積，人們才會發現這些行為可能帶來健康風險，有時甚至令人直呼「噁心」，也開始反思從小習以為常的日常細節。

近日，一位女網友在Dcard分享自己長大後才察覺的家中壞習慣。她提到，從小全家共用同一條浴巾，直到高中因為不想忍受「使用過的毛巾總是濕濕的」，才開始準備自己的毛巾，還因此被爸媽念過；此外，家裡的衣物，包括內衣褲與襪子，都是直接丟進洗衣機一起洗，直到發現內褲褲襠會發霉，她才意識到分開清洗的重要性。貼文一出立刻引發討論，也讓不少人開始反思那些從小習以為常、卻可能影響健康的家庭習慣。

不少網友對這些經驗表示高度共鳴，分享自己家也有類似情況。有人表示「我家也是共用幾條大浴巾，直到上高中才開始用自己的，當時真的很焦慮怕被發現」、「健康長大，你的兩個案例我們家也是」。也有人補充，一開始以為共用衣物沒問題，但後來發現洗衣機無法完全清潔內褲褲襠的分泌物，因此開始手洗或用洗衣網袋分開清洗。

除了共用毛巾與衣物，網友們也分享其他意想不到的家中壞習慣。「以前家裡說用牙線會讓牙縫變大，結果大學後才知道正確潔牙方法」、「我家打蛋完會用手指伸進蛋殼撈蛋白，長大才發現大家都是直接丟掉」、「阿公吃飯時會直接用湯鍋裡的湯匙喝湯，平常都沒注意，但表妹一看到就說好噁」。此外，也有人指出廚房習慣問題，「洗完菜不晾乾就直接冰進冰箱，放沒多久就發霉」。多數人認為這些習慣雖從小延續，但長大後才真正察覺其衛生隱憂，也因此開始調整自己的生活方式。

生活習慣 毛巾 浴巾 洗衣機 內褲 牙線

