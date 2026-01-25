國道驚見「台版霍諾德」高空走鋼索！ 網跪了：這才是真英雄

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀登台北101的壯舉，引發全球關注。然而，就在大家瘋狂追星的同時，有民眾開車行經國道一號中壢路段，驚見高壓電塔間的電纜上竟然「有人在走」，驚險畫面曝光後，讓大批網友肅然起敬，直呼這難度完全不輸攀登101。

原PO在Threads上發文表示，當時正開車南下行經中壢高架路段，負責開車的丈夫突然大叫：「快看快看！那上面有人在走！」她抬頭一看，驚見一名台電維修人員正行走在橫跨國道的高壓電纜上，因距離地面極高，且下方就是車流快速的國道，場面看起來相當驚心動魄，讓她忍不住驚呼：「震驚到語無倫次，心臟都要跳出來了。」

這張震撼的照片迅速在網路上瘋傳，引發熱烈討論。許多網友紛紛留言致敬：「這根本在拍電影」、「難度完全不輸給攀登101」、「看他走那麼快，還以為時速100公里」、「真的是拿命在做事，Respect」。

貼文也釣出內行網友解釋，這群被稱為「保線員」的台電人員，工作內容極其危險且辛苦。他們需攀爬至數十公尺高的電塔，或搭乘吊籃在電纜間移動，定期清洗附著在電纜與礙子（絕緣體）上的污垢、青苔，以防止發生「閃絡事故」導致停電。這項工作不僅受到職業安全衛生法規嚴格管制，更需要經過嚴格訓練才能執行。

此外，一名自稱台電搶修人員的網友也現身說法，無奈表示：「動物造成停電是真的！」他指出，由於大部分郊區電線桿尚未地下化，猴子、松鼠或鳥類誤觸電網導致停電是家常便飯，工作人員沒幾天就要去幫動物「收屍」，還得面對砍不完的樹木與高風險的維修環境，希望大眾能多給予體諒，少一點酸言酸語。