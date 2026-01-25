快訊

國道驚見「台版霍諾德」高空走鋼索！ 網跪了：這才是真英雄

找廁所和過海關都大排長龍？旅遊達人分享順利搭機秘訣

國道驚見「台版霍諾德」高空走鋼索！ 網跪了：這才是真英雄

聯合新聞網／ 綜合報導
有民眾在國道一號中壢路段，目擊台電維修人員在高壓電纜上行走作業，驚險畫面讓網友直呼是「台灣版Alex Honnold」。照片為示意圖，非本文當事人。圖／聯合報系資料照
有民眾在國道一號中壢路段，目擊台電維修人員在高壓電纜上行走作業，驚險畫面讓網友直呼是「台灣版Alex Honnold」。照片為示意圖，非本文當事人。圖／聯合報系資料照

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀登台北101的壯舉，引發全球關注。然而，就在大家瘋狂追星的同時，有民眾開車行經國道一號中壢路段，驚見高壓電塔間的電纜上竟然「有人在走」，驚險畫面曝光後，讓大批網友肅然起敬，直呼這難度完全不輸攀登101。

原PO在Threads上發文表示，當時正開車南下行經中壢高架路段，負責開車的丈夫突然大叫：「快看快看！那上面有人在走！」她抬頭一看，驚見一名台電維修人員正行走在橫跨國道的高壓電纜上，因距離地面極高，且下方就是車流快速的國道，場面看起來相當驚心動魄，讓她忍不住驚呼：「震驚到語無倫次，心臟都要跳出來了。」

這張震撼的照片迅速在網路上瘋傳，引發熱烈討論。許多網友紛紛留言致敬：「這根本在拍電影」、「難度完全不輸給攀登101」、「看他走那麼快，還以為時速100公里」、「真的是拿命在做事，Respect」。

貼文也釣出內行網友解釋，這群被稱為「保線員」的台電人員，工作內容極其危險且辛苦。他們需攀爬至數十公尺高的電塔，或搭乘吊籃在電纜間移動，定期清洗附著在電纜與礙子（絕緣體）上的污垢、青苔，以防止發生「閃絡事故」導致停電。這項工作不僅受到職業安全衛生法規嚴格管制，更需要經過嚴格訓練才能執行。

此外，一名自稱台電搶修人員的網友也現身說法，無奈表示：「動物造成停電是真的！」他指出，由於大部分郊區電線桿尚未地下化，猴子、松鼠或鳥類誤觸電網導致停電是家常便飯，工作人員沒幾天就要去幫動物「收屍」，還得面對砍不完的樹木與高風險的維修環境，希望大眾能多給予體諒，少一點酸言酸語。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

台北101 霍諾德 Netflix 台電 高速公路 國道

延伸閱讀

社區漆黑民眾哀號！桃園八德重劃區無預警停電 866戶受影響

小動物闖禍？疑鳥巢釀電線桿爆炸 新北五股、泰山逾2700戶寒冬夜停電

不是常見粉紅單？他收停電通知驚呼太好看 新版設計曝光獲全網讚

眼前突然一片黑影閃過！桃園民眾以為身體不適 結果是停電

相關新聞

國道驚見「台版霍諾德」高空走鋼索！ 網跪了：這才是真英雄

美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）今（25）日完成徒手攀登台北101的壯舉，引發全球關注。然而，就在大家瘋狂追星的同時，有民眾開車行經國道一號中壢路段，驚見高壓電塔間的電纜上竟然「有人在走」，驚險畫面曝光後，讓大批網友肅然起敬，直呼這難度完全不輸攀登101。

搭長途飛機遇缺德乘客！腳踏前座扶手、狂踢椅背 1舉動更惹公憤

搭長途機若遇到缺德乘客，實在令人困擾！有台灣女生在社交平台公審，透露近日搭乘飛機時遇到後方女乘客，屢次將腳晾放在她座位扶手，提醒多次不果更被瘋狂踢椅背，主動抬起對方腳還被踢手，氣炸形容「第一次搭飛機搭到這麼沒素質的人」。

活這麼久才知道！「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明 網加碼：這些也是

平常再普通不過的一包衛生紙，竟隱藏著讓人從沒注意過的細節。一名網友分享，自己最近才發現，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

髮廊洗頭為何特別持久？她在家洗隔天就油 內行揭關鍵：不是洗髮精

不少女性都有相同疑問，為什麼到髮廊洗完頭後，頭皮能清爽好幾天、不癢也不易出油，但自己在家洗頭，隔天卻很快油膩。一名女網友近日就在Threads發文直呼不可思議，表示每次上髮廊洗頭後，都能撐上好幾天不用再洗，忍不住好奇是不是洗髮精特別不一樣，貼文一出立刻引發熱烈討論。

冬季美景藏危機！粉專示警「拉扯冰柱」恐釀重大意外 一票人驚：現在才知道

屋簷下垂掛的冰柱看似夢幻，實際卻潛藏高度危險。臉書粉專「函館小阿姨・北海道道南旅遊」近日發文示警，指出曾目擊孩童在屋簷下拉扯、甚至折斷大型冰柱，行為相當驚險，所幸當下被即時制止，未釀成意外。

自助吧再進化！她驚見「1物」也成火鍋配料 網傻眼：被日本人帶壞

冬天天氣寒冷，不少人都喜歡吃火鍋。近日一名女網友分享，在火鍋店自助吧發現「生的小籠包」，可以自行丟進火鍋裡煮，讓她驚呼「第一次看到」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。