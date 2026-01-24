活這麼久才知道！「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明 網加碼：這些也是

平常再普通不過的一包衛生紙，竟隱藏著讓人從沒注意過的細節。一名網友分享，自己最近才發現，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。貼文震驚大票網友，加碼再列出各種「台灣發明」。

這名網友在社群平台「Threads」分享一個冷知識，指出自己活了這麼久才知道，原來全世界第一包「抽取式衛生紙」是台灣人發明的！讓他驚訝直呼「難怪出國都沒得抽，這發明值得拿諾貝爾獎吧？」。

貼文一出後，不少網友都表示「難怪歐洲真的沒在賣抽取式的，都是滾筒式」、「抽取式衛生紙根本超強發明，尤其廁所很急的時候」、「在歐洲超少遇到抽取式衛生紙，好痛苦啊」、「在國外生活過後，才知道人在台灣有多幸福」、「帶來日本玩都不敢留（抽取式衛生紙）在飯店，怕日本人發現有多好用」、「之前出國唸書帶了兩串衛生紙塞行李箱，在國外上大號跟擤鼻涕用捲筒真的會發瘋」。

此外，也有部分網友分享台灣發明的小物，回應「手搖飲的封膜機也是喔！」、「感應式水龍頭也是台灣人發明的，鄧鴻吉先生超厲害」、「旋轉壽司的機器也是台灣人發明的，發明人是台北人」、「還有那種可以換的鉛筆（一節一節的那個） 那個也是台灣人發明的喔」、「N95口罩也是台灣人」。

事實上，1980年代市面仍以平版衛生紙為主流，當時永豐金控前董事長何壽川注意到消費者使用上的不便，再加上歐美已經有連續折疊、可抽取的面紙設計，卻尚未應用於衛生紙產品，他便攜手本土製造商，投入自動化生產設備的研發，最終催生出世界第一包抽取式衛生紙。