快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

活這麼久才知道！「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明 網加碼：這些也是

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己最近才發現，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。 示意圖／ingimage
一名網友分享，自己最近才發現，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。 示意圖／ingimage

平常再普通不過的一包衛生紙，竟隱藏著讓人從沒注意過的細節。一名網友分享，自己最近才發現，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。貼文震驚大票網友，加碼再列出各種「台灣發明」。

這名網友在社群平台「Threads」分享一個冷知識，指出自己活了這麼久才知道，原來全世界第一包「抽取式衛生紙」是台灣人發明的！讓他驚訝直呼「難怪出國都沒得抽，這發明值得拿諾貝爾獎吧？」。

貼文一出後，不少網友都表示「難怪歐洲真的沒在賣抽取式的，都是滾筒式」、「抽取式衛生紙根本超強發明，尤其廁所很急的時候」、「在歐洲超少遇到抽取式衛生紙，好痛苦啊」、「在國外生活過後，才知道人在台灣有多幸福」、「帶來日本玩都不敢留（抽取式衛生紙）在飯店，怕日本人發現有多好用」、「之前出國唸書帶了兩串衛生紙塞行李箱，在國外上大號跟擤鼻涕用捲筒真的會發瘋」。

此外，也有部分網友分享台灣發明的小物，回應「手搖飲的封膜機也是喔！」、「感應式水龍頭也是台灣人發明的，鄧鴻吉先生超厲害」、「旋轉壽司的機器也是台灣人發明的，發明人是台北人」、「還有那種可以換的鉛筆（一節一節的那個） 那個也是台灣人發明的喔」、「N95口罩也是台灣人」。

事實上，1980年代市面仍以平版衛生紙為主流，當時永豐金控前董事長何壽川注意到消費者使用上的不便，再加上歐美已經有連續折疊、可抽取的面紙設計，卻尚未應用於衛生紙產品，他便攜手本土製造商，投入自動化生產設備的研發，最終催生出世界第一包抽取式衛生紙。

衛生紙 台灣人

延伸閱讀

年過30拒搭「早去晚回」班機！網大推1時段：從從容容

自助吧再進化！她驚見「1物」也成火鍋配料 網傻眼：被日本人帶壞

赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

冬季美景藏危機！粉專示警「拉扯冰柱」恐釀重大意外 一票人驚：現在才知道

相關新聞

活這麼久才知道！「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明 網加碼：這些也是

平常再普通不過的一包衛生紙，竟隱藏著讓人從沒注意過的細節。一名網友分享，自己最近才發現，原來每天隨手抽的「抽取式衛生紙」竟是台灣人發明，讓他相當震驚又驕傲。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

髮廊洗頭為何特別持久？她在家洗隔天就油 內行揭關鍵：不是洗髮精

不少女性都有相同疑問，為什麼到髮廊洗完頭後，頭皮能清爽好幾天、不癢也不易出油，但自己在家洗頭，隔天卻很快油膩。一名女網友近日就在Threads發文直呼不可思議，表示每次上髮廊洗頭後，都能撐上好幾天不用再洗，忍不住好奇是不是洗髮精特別不一樣，貼文一出立刻引發熱烈討論。

冬季美景藏危機！粉專示警「拉扯冰柱」恐釀重大意外 一票人驚：現在才知道

屋簷下垂掛的冰柱看似夢幻，實際卻潛藏高度危險。臉書粉專「函館小阿姨・北海道道南旅遊」近日發文示警，指出曾目擊孩童在屋簷下拉扯、甚至折斷大型冰柱，行為相當驚險，所幸當下被即時制止，未釀成意外。

自助吧再進化！她驚見「1物」也成火鍋配料 網傻眼：被日本人帶壞

冬天天氣寒冷，不少人都喜歡吃火鍋。近日一名女網友分享，在火鍋店自助吧發現「生的小籠包」，可以自行丟進火鍋裡煮，讓她驚呼「第一次看到」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

年過30拒搭「早去晚回」班機！網大推1時段：從從容容

「早去晚回」曾是不少人出國搶便宜的首選，但隨著年紀增長，旅遊觀念也悄悄改變。對此，一名網友分享，過了30歲之後，已經完全無法接受凌晨出發的航班，就算票價再便宜也不考慮，因為一落地只剩滿滿疲憊感，根本無法好好享受旅程。貼文一出後，引發不少網友共鳴。

赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

不少民眾因國旅價格太貴，轉而選擇出國旅遊，而根據觀光署統計，去年1月至11月，國人前往大陸的比例約占17%，為第二名。對此，一名網友好奇，大陸旅遊是否比台灣國旅還好玩？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。