髮廊洗頭為何特別持久？她在家洗隔天就油 內行揭關鍵：不是洗髮精

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人好奇髮廊洗完頭後，頭皮能清爽好幾天、不癢也不易出油，但自己洗卻不同。示意圖／Ingimage
不少女性都有相同疑問，為什麼到髮廊洗完頭後，頭皮能清爽好幾天、不癢也不易出油，但自己在家洗頭，隔天卻很快油膩。一名女網友近日就在Threads發文直呼不可思議，表示每次上髮廊洗頭後，都能撐上好幾天不用再洗，忍不住好奇是不是洗髮精特別不一樣，貼文一出立刻引發熱烈討論。

不少網友紛紛現身說法表示感同身受，「自己洗頭頂多兩天就油，髮廊洗完三天還是很乾爽」、「明明在家也洗兩次，還是隔天就扁塌出油」。甚至有人無奈分享，即便特地買了與髮廊相同品牌的洗髮精回家使用，效果依舊差很大，讓許多人崩潰直呼「問題根本不在洗髮精」。

對此，內行網友點出關鍵其實在於「洗頭手法與流程」。首先，髮廊使用的產品清潔力通常較高；其次，洗髮師會以指腹確實按摩頭皮，幫助油脂與老廢角質被完整帶走；最後則是徹底沖洗，避免洗髮精殘留在頭皮，減少搔癢與出油情況。相較之下，自己洗頭常因手法不到位或沖洗不完全，影響清潔效果。

也有家中經營理髮店的網友分享實際經驗，曾讓家人邊看電視邊慢慢洗頭，光搓洗就花了近半小時，吹乾後頭髮蓬鬆度明顯提升，清爽狀態也維持了好幾天。另有網友傳授居家小技巧，建議洗頭時先讓泡沫在頭上停留一段時間，再進行其他清潔流程後一次沖洗，讓洗髮精充分發揮作用，也能讓頭皮清爽感更持久。

