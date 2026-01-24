冬季美景藏危機！粉專示警「拉扯冰柱」恐釀重大意外 一票人驚：現在才知道

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
粉專提醒，屋簷冰柱往往與屋頂積雪相互連結，隨意拔除其中一根，可能導致屋頂積雪與整排冰柱瞬間崩落。 圖／ingimage
屋簷下垂掛的冰柱看似夢幻，實際卻潛藏高度危險。臉書粉專「函館小阿姨・北海道道南旅遊」近日發文示警，指出曾目擊孩童在屋簷下拉扯、甚至折斷大型冰柱，行為相當驚險，所幸當下被即時制止，未釀成意外。

粉專提醒，屋簷冰柱往往與屋頂積雪相互連結，隨意拔除其中一根，可能導致屋頂積雪與整排冰柱瞬間崩落，重量與衝擊力極大，對下方行人構成嚴重威脅，絕非可以把玩的物品。

貼文也指出，每到冬季，北海道及其他雪國地區，皆曾發生因屋頂積雪或冰塊掉落，導致民眾受傷甚至喪命的案例，提醒旅客切勿低估冰柱與積雪的危險性。

「函館小阿姨・北海道道南旅遊」呼籲，旅遊期間務必提高警覺，家長應加強看管與教育孩童，遠離屋簷與積雪下方區域，避免因一時好奇，讓原本美好的旅程留下無法挽回的憾事。

不少網友看完也表示，「學到了！ 真的沒住在有雪的國度還真的不知道」、「說真的生不在雪國，還真的不知道，這可怕性，謝謝提醒」、「完全不知道這件事，真的要大力宣傳，感謝樓主分享」、「原來這會有危險！之前看到有些人會拍影片分享折冰柱，謝謝提醒」。

